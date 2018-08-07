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Saha zemininde “Mantar” çıkmış!

Yeni Malatyaspor’un yeni sezon öncesi Malatya’da Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübüyle oynadığı hazırlık maçında Yeni Malatya Stadyumu’nun zemini bozulmuş haliyle dikkat çekerken, sorunun sıcak havalara bağlı olarak ortaya çıkan mantar hastalığından kaynaklandığı belirtildi.

Saha zemininde “Mantar” çıkmış!

Yeni Malatyaspor’un yeni sezon öncesi Malatya’da Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübüyle oynadığı hazırlık maçında Yeni Malatya Stadyumu’nun zemini bozulmuş haliyle dikkat çekerken, sorunun sıcak havalara bağlı olarak ortaya çıkan mantar hastalığından kaynaklandığı belirtildi.

07 Ağustos 2018 Salı 11:41
Saha zemininde “Mantar” çıkmış!

Konya’da oynan Süper Kupa finalinde saha zemininin kötü görüntüsü futbol kamuoyunda ‘yeni statların zemini neden bozuluyor’ tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Yeni Malatyaspor’un yeni sezon öncesi Malatya’da Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübüyle oynadığı hazırlık maçında Yeni Malatya Stadyumu’nun zemini de bozulmuş haliyle dikkat çekerken, sorunun sıcak havalara bağlı olarak ortaya çıkan mantar hastalığından kaynaklandığı belirtildi. Geçen sezonki görüntüsünden eser kalmayan zeminin neden bozulduğuna yönelik Yeni Malatyaspor Kulübü’nden edinilen bilgiye göre zemindeki bozulmanın sıcak havalar ve buna bağlı olarak yaşanan hava sirkülasyonu sorunuyla ortaya çıkan ‘mantar hastalığı’ kaynaklı olduğu belirtildi. Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübüyle oynanan müsabakada bazı bölgelerinde yer yer sararma ve kuruma olduğu görülen zeminin mantar hastalığı nedeniyle bozulması üzerine harekete geçen Yeni Malatyaspor Kulübü’nün sorunlu bölgelere ilaçla müdahale ettiği belirtildi. Yeni Malatyaspor Kulübü’nün Süper Lig’de yeni sezonun ilk iç saha maçı olan Fenerbahçe maçına kadar saha zeminindeki sorunun ortadan kaldırılması için yoğun bir mesai harcayacağı öğrenildi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MantarYeni MalatyasporMalatya
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