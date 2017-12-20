Malatya’daki amatör ve profesyonel müsabakalarda karşılaşma hakemlerine yardımcı olan saha komiserleri dernek yönetimi olarak seçime gidiyor. Olağan genel kuruluna gidecek dernek, Açılış ve yoklama, Divan Teşekkülü ve Saygı Duruşu, Faaliyet raporlarının okunması ve ibrası, Denetleme kurulu raporlarının okunması ve ibrası, Yeni yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerin seçimi, Genel merkez delege seçimi gündemleriyle toplanacak. Mevcut başkan Osman Nuri Karaağaç yönetime yeniden devam edeceğini açıkladı.

HABER MERKEZİ