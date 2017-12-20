20 Aralık 2017 Çarşamba

Saha komiserleri seçime gidiyor

Malatya Saha Komiserleri Derneği Başkanlığı olağan seçime gidiyor. Mevcut dernek başkanı Osman Nuri Karaağaç’ın yeniden aday olduğu seçim 5 Ocak 2018’de Hakemler Derneği toplantı salonunda yapılacak.

20 Aralık 2017 Çarşamba 12:33
Saha komiserleri seçime gidiyor

  Malatya’daki amatör ve profesyonel müsabakalarda karşılaşma hakemlerine yardımcı olan saha komiserleri dernek yönetimi olarak seçime gidiyor. Olağan genel kuruluna gidecek dernek, Açılış ve yoklama, Divan Teşekkülü ve Saygı Duruşu, Faaliyet raporlarının okunması ve ibrası, Denetleme kurulu raporlarının okunması ve ibrası, Yeni yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerin seçimi, Genel merkez delege seçimi gündemleriyle toplanacak. Mevcut başkan Osman Nuri Karaağaç yönetime yeniden devam edeceğini açıkladı.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatya Saha Komiserleri Derneği BaşkanlığıOsman Nuri Karaağaç

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