25 Mayıs 2017 Perşembe

Sağlık Kursu’na katıldılar

TFF Sağlık Kurulu tarafından düzenlenen Sağlık Ekibi Çalışanları 11. Bilgi Yenileme Kursu, İstanbul Pendik'te başladı.

25 Mayıs 2017 Perşembe 11:33
Sağlık Kursu’na katıldılar

 Sağlık Kurulu Üyesi Dr. Dt. Muhlis Polat'ın açılış konuşmasıyla başlayan ilk gün programı, doktorlar, fizyoterapistler ve masörlerin ortak katıldığı doping uygulamaları ile ilgili konulardan oluşuyor. Bugün sona erecek kursa Malatya’dan Ednan ve Erhan Günel kardeşler katılıyor. Yeni Malatyaspor Kulübü’nde uzun yıllar masörlük yapan ikili verilen kursta bilgilerini güncel tutarak, yeni eğitimlerden yararlanıyor.  Malatyaspor’un Süper Lig’de olduğu 2001’den itibaren kulüp çatısı altında görev yapan Günel kardeşler, başarılı tedavi yöntemleriyle spor camiasının takdirini kazanıyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: Busabah

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