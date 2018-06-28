Sağlık kontrolünden geçtiler

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da teknik heyet ve futbolcular sağlık kontrolünden geçti. Yeni sezon hazırlıklarının startını Malatya'da veren sarı kırmızılılar, ön hazırlık kapsamında kontrolden geçerek sağlık taraması yaptırdı. 25 Haziran'da Malatya'da toplanan teknik heyet ve futbolcular, kentteki bir özel hastanede kan ve idrar örneği verirken, röntgen, ortopedi ve dahiliyedeki kontrolden sonra efor testinden geçti. 1 Temmuz’da başlayacak kamp öncesinde sağlık yönünden hiçbir sorunla karşılaşmadıkları öğrenilen teknik heyet ve futbolcular, sağlık kontrolü sonrası Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde bir süre istirahat ederek, antrenman yaptı.

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