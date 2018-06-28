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Sağlık kontrolünden geçtiler

Yeni Malatyaspor teknik heyeti ve futbolcular sezon öncesinde rutin sağlık kontrolünden geçtiler. Özel bir hastanede dün uzman doktorlar nezaretinde gerçekleştirilen testlerde, oyuncuların ve teknik heyetin 1 Temmuz’da başlayacak kamp öncesinde sağlık yönünden hiçbir sorunla karşılaşmadıkları öğrenildi.

Sağlık kontrolünden geçtiler

Yeni Malatyaspor teknik heyeti ve futbolcular sezon öncesinde rutin sağlık kontrolünden geçtiler. Özel bir hastanede dün uzman doktorlar nezaretinde gerçekleştirilen testlerde, oyuncuların ve teknik heyetin 1 Temmuz’da başlayacak kamp öncesinde sağlık yönünden hiçbir sorunla karşılaşmadıkları öğrenildi.

28 Haziran 2018 Perşembe 13:01
Sağlık kontrolünden geçtiler

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da teknik heyet ve futbolcular sağlık kontrolünden geçti. Yeni sezon hazırlıklarının startını Malatya'da veren sarı kırmızılılar, ön hazırlık kapsamında kontrolden geçerek sağlık taraması yaptırdı. 25 Haziran'da Malatya'da toplanan teknik heyet ve futbolcular, kentteki bir özel hastanede kan ve idrar örneği verirken, röntgen, ortopedi ve dahiliyedeki kontrolden sonra efor testinden geçti. 1 Temmuz’da başlayacak kamp öncesinde sağlık yönünden hiçbir sorunla karşılaşmadıkları öğrenilen teknik heyet ve futbolcular, sağlık kontrolü sonrası Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde bir süre istirahat ederek, antrenman yaptı.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
YENİMALATYASPORSağlık Kontrolleri
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