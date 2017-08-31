31 Ağustos 2017 Perşembe

Açılış boş tribünler önünde

Sağlam’ın minik hayranları

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor’un başarılı teknik adamı Ertuğrul Sağlam 7’den 70’e herkesin gönlünde taht kuruyor.

31 Ağustos 2017 Perşembe 12:27
Sağlam’ın minik hayranları

 Sarı-kırmızılı takımda göreve başladığı günden bu yana yaptığı açıklamalarla gerek teknik adamlık kişiliği gerekse beyefendiliğiyle ön plana çıkan Sağlam, Malatyalıların takdirini topluyor. Takım antrenmanlarını izlemeye gelen taraftarların ilgisiyle karşılaşan Sağlam, özellikle İdman öncesi kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen minik taraftarların isteğini geri çevirmemeye özen gösteriyor. Son olarak önceki akşam İnönü Stadı’ında gerçekleşen idman esnasında Ertuğrul Sağlam sahanın ortasında futbolcuları izlerken davetsiz misafiriyle karşılaştı. Yanına gelen küçük çocukla saha ortasında önce konuşan Sağlam, daha sonra bu çocukla top oynadı. Ufaklığın sahadan çıkmaya niyeti olmadığını fark eden Ertuğrul Sağlam, futbol topunu çocuğa hediye etti. Daha sonra ufaklığa top değmemesi için yardımcı antrenör eşliğinde sahadan çıkartıldı.





ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahErtuğrul Sağlam

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