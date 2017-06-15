Tecrübeli teknik adamın ‘Güzel bir takım oluşturacağız. Yaklaşık 15 tane oyuncuya ihtiyacımız var. Taraftarlarımızın beklentisine cevap verecek başarıları üretmek gerekir’ sözleri yeni sezon öncesi taraftarın beklentisini yükseltti. Yönetimin teknik heyet arayışları esnasında taraftarın en çok istediği isim olarak ön plana çıkan Ertuğrul Sağlam’ın resmi imzayı

atıp, transfer çalışmalarına koyulmasıyla birlikte gözler transfer haberlerini açıklayacak yönetime çevrildi.



"Yaklaşık 15 tane oyuncuya ihtiyacımız var"

Sağlam, kadro yapılanması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yapmamız gereken birçok işler var. Birçok oyuncuya ihtiyacımız var. Başkanımızla ve yönetimimizle beraber kadroda nelere ihtiyacımız var görüşeceğiz. Sezon başladıktan sonra bizi büyük başarılara getirecek ve bizim arkamızdan gelecek taraftarı mutlu edecek kadroyu nasıl oluşturabiliriz bunun çalışmalarına hemen başladık. Bundan sonraki süreçte de akıllı adımlar atarak güzel bir takım oluşturacağız. Fazla zamanımızın olmadığını biliyoruz. Yaklaşık 15 tane oyuncuya ihtiyacımız var. Bir an önce bu oyuncuları transfer ederek takım bünyesine katıp daha sonra bir uyum sağlayıp takım olgusuyla beraber hareket edip sezona iyi başlamak lazım. Taraftarlarımızın beklentisine cevap verecek başarıları üretmek gerekir. Çok kolay bir iş değil ama etrafımızdaki insanların da hepsi çok dürüst, çalışkan ve daha önce yaptıklarıyla üst seviye takımlarını geçip takımını Süper Lig'e taşıyan bir yönetim var. Onlarla çalışmak bizim için de bir keyif olacak. Ben bugün atılan bu imzanın hem Malatyaspor'a hem de bana hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İHA