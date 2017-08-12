12 Ağustos 2017 Cumartesi

Sağlam’dan yeni sezon mesajı

Yeni Malatyaspor Kulübü Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam yeni sezon mesajında, “Sporun ruhuna yakışan, saygıya dayalı, centilmence anlayışın hakim olduğu bir sezon yaşanması en büyük arzumdur” dedi.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 11:56
Sağlam’dan yeni sezon mesajı

  Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan tecrübeli çalıştırıcı, yeni sezonun centilmence geçmesi temennisinde bulundu. Sağlam mesajında, “2017-18 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav sezonunun Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim. Başta Yeni Malatyaspor taraftarı olmak üzere tüm futbolseverlerin mutlu olacağı, takımlarımızda forma giyen futbolcu kardeşlerimizin, görev yapan meslektaşlarımın, hakemlerimizin kısaca bütün futbol profesyonellerinin emeklerinin karşılığını alacağı, değerli spor basınımızın da saha dışından çok saha içini konuşacağı, sporun ruhuna yakışan saygıya dayalı centilmence anlayışın hakim olduğu bir sezon yaşanması en büyük arzumdur” ifadelerine yer verdi.

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