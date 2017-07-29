29 Temmuz 2017 Cumartesi

UYANIK OLACAĞIZ!

Sağlam’dan Terim paylaşımı

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Fatih Terim’in federasyon ile anlaşarak milli takımı bırakmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Sosyal medya hesabından paylaştığı ifadelerde Sağlam, “Türkiye Futbol Federasyonumuz ülkemizde bu görevi layıkıyla yapabilecek antrenörler içinden milli takımımıza katkı sağlayacak bir ismi göreve getirecektir” ifadelerini kullandı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 12:03
Sağlam’dan Terim paylaşımı

  Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 2. etap kampını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Yeni Malatyaspor’da, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, sosyal medya hesabından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

FAYDALI İSMİ GÖREVLENDİRECEKLERDİR
  A Milli Futbol Takımı’nda Fatih Terim’in görevden ayrılmasını ilgili Sağlam, şu ifadeleri kullandı:

“A Milli Futbol Takımımızın başında yer alan Fatih Hoca için alınan bu karar umuyorum ki Türk futbolu adına hayırlı bir karar olur. Türkiye Futbol Federasyonumuz ülkemizde bu görevi layıkıyla yapabilecek antrenörler içinden milli takımımıza katkı sağlayacak bir ismi göreve getirecektir. Teknik direktörlük görevini yürüttüğümüz Yeni Malatyaspor’un taraftarları ekibimize güveniyor ve yeni sezonda bizlerden başarı bekliyor. İyi bir sezon geçirmek adına hazırlıkları sürdürdüğümüz bu dönemde bizlerin de yapması gereken tüm enerjimizi bu doğrultuda harcamak. Bizlere verilen güveni boşa çıkarmamak ve görevimizi layıkıyla yerine getirmek adına çalışıyoruz. Osmanlıspor maçı ile başlayacağımız Süper Lig’in 2017-2018 sezonunda alacağımız güzel sonuçlarla Malatya halkını sevindireceğimize inanıyoruz.”

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: Busabah

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