Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, sezonu ilk karşılaşmasının kendileri için önemli olduğunu belirterek, “Öncelikle çok uzun yıllar önce Süper Lig'de mücadele eden Malatyaspor’un ilk karşılaşmasıydı. O yüzden iyi başlamak gerekiyordu. Kendi sahamızda oynadığımız karşılaşmayı iyi değerlendirdik ve 3 puanla başlayarak iyi bir moral elde ettik” dedi.

“OSMANLISPOR’U ÇOK İYİ ANALİZ ETTİK”

Malatyaspor’un birçok önemli karşılaşmasına ev sahipliği yapan İnönü Stadı'nın da kapanış maçı olduğunu ifade eden Sağlam, “Buraya da bu galibiyetle güzel bir veda ettik” diye konuştu. Sezona 3 puanla başlamalarının kendileri açısından oldukça önemli olduğunu dile getiren Sağlam, “Şunu da samimiyetle söylüyorum. Bu galibiyet, bizi bazı gerçekleri görmekten de alı koymadı. Çok eksiğimiz var, transferleri acilen yapmamız gerekiyor” ifadelerine yer verdi. Osmanlıspor’u çok iyi analiz ettiklerini de belirten Sağlam, “Maçın başında bulduğumuz gol sonrasında geriye çekildik. İlk yarı rakip daha çok pozisyona girdi. Ama gol bulamadı. İkinci yarı dirençlerinin düşmesi bizim fiziki üstünlüğümüzün de arması ile güzel goller bulduk. Güzel bir maç oldu bizim için, ama çok eksikliğimiz var. Bunları acilen gidermemiz lazım. Takıma sonradan katılan oyuncularımız var. Onlarında fiziksel eksikliği bariz bir şekilde görünüyor ama bu olumsuzluklara rağmen galip geldik, çocuklar güzel iş yaptılar” diye konuştu.

SELAHATTİN BAYRAK