Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 3. Haftasında oynayacağı Antalya maçının hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Tüm futbolcuların katıldığı antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Gazetecilerle saha kenarında haftalık değerlendirme toplantısında bir araya gelen teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Sivas ve Antalya maçları başta olmak üzere, transfer ve tesislerin yetiştirilememesiyle ilgili sıkıntılarını paylaştı.

“HAKEM ŞANSIZLIĞI YAŞADIK”

Sivas maçında hakem şansızlığı yaşadıklarını aktaran Sağlam, “Bizim farklı beklentilerle gittiğimiz ama sonucunda üzülerek döndüğümüz bir karşılaşma oldu. İlk yarısı bizim açımızdan güzel geçti. Kalemizde hiç pozisyon vermeden üzerimize hiç top gelmeden ilk yarının sonunu getirdik. Hatta o arada final paslarını verebilsek çok pozisyon üretebilecek bir karşılaşma oynadık. Bunun yanında maalesef çok nizami bir golümüzü çok basit hakem hatalarıyla verilmedi. Oyunun dengesinin bizim tarafa dönebileceği hakem şanssızlığı yaşadık. İkinci yarı kötü bir gol yedik. Tabii rakip sonrasında kendi alanına yığıldı. Biz de doğal olarak çok fazla üretken olamadık ve skoru da değiştiremedik. Beklemediğimiz ve bizi çok üzen bir mağlubiyet oldu. Başkası olsa yapılan o hatada kıyameti koparır. Hakemlere de çok fazla yüklenmek istemiyorum. Takımlarda zaten hazır değil. Türkiye’de hiç bir şey futbol için şuan hazır değil. Hakemlerin de hazır olmaması gayet doğal. Onlarda inşallah bundan sonra hatalarını daha iyi görecekler ve yapmamaya çalışacaklardır.” İfadelerini kullandı.

“MALATYALILARIN TÜM ENERJİSİNİ ANTALYA MAÇINA VERMESİNİ İSTİYORUM”

Antalya maçının yeni statta oynanamayacak olmasını “İnşallah bu maçla İnönü’ye kesin olarak veda etmiş olacağız” diyerek, geçiştiren Sağlam, “Rakibimiz çok önemli transferleri kadrosuna katmış bir takım. Başında uzun yıllar birlikte oynadığımız kaptanlığımızı yapan Rıza hoca var. Bizim için güzel karşılaşma olacak. Stat netliğe kavuştu. Yine İnönü Stadı’nda oynayacağız. İlk Osmanlıspor maçından sonra mutlulukla şunu söylemiştik; ‘yılların İnönü Stadı’na güzel bir veda yaptık’ diye ama veda olmamış dolayısıyla Milli maç arasını düşünürsek Antalya maçı İnönü Stadı’na veda maçı olacaktır. İnşallah o maçı iyi değerlendirip, iyi yaşayıp güzel futbolla güzel sonuç alıp İnönü Stadı’na ikinci kez vedayı gerçekleştirmiş oluruz. Taraftarlarımızın oluşturacağı çok güzel bir atmosferde güzel bir futbolla galip alacağımıza inanıyorum. Milli maç aralarına kazanıp girmek taraftarın camianın motivasyonunu artıyor. Aradaki o 15 gün güzel geçiyor. Malatyalılardan istediğimiz tüm gücüyle bu maça motive olup tribünleri doldurmalarıdır.” Şeklinde konuştu.

“MİNA’YI İSTEDİM SADİO VE BATUHAN YÖNETİM TRANSFERİ”

Transferde başından beri sürecin kendi inisiyatifinde olamadığını aktaran Sağlam, Sadio ve Batuhan transferlerinin yönetim tarafından yapıldığını aktararak, “Şunu açık yüreklilikle söylemek lazım. 3 transfer geldi. Bunlarda Sadio ve Batuhan yönetimin kendi inisiyatifi ile kattığı oyuncular. Batuhan ile alakalı yönetimin yatırım olarak değerlendirmesi var. Mina ile alakalı da yine yönetimin bize önerdiği bizimde değerlendirmelerimiz sonucunda onay verdiğimiz bir oyuncu. Bundan sonraki dönemde de transfer çalışmaları devam edecektir. Oyuncuların fiziksel durumuna baktığınız zaman Batuhan ile Sadio’nun çok hazır olmadıklarını görüyoruz. Mina onlara nazaran daha hazır. Oynayacak düzeyde. İnşallah onları da takımla aynı seviyeye çıkarıp önümüzdeki dönemde de bu 3 oyuncumuzdan da alabileceğimiz faydayı almaya çalışacağız.” Dedi.

“OTELE GİDİŞ GELİŞLER NE ZAMAN SON BULACAK”

Takımda yaşanan sıkıntılardan dolayı her an bırakıp gidebileceği izleniminin sorulması üzerine Sağlam, “Tabi bir takım sıkıntılarımız var. Bunu hep beraber paylaşıyoruz. Oyuncularımız sürekli soruyor. Tesis ne zaman bitecek? Ne zaman otele gidip gelmemiz son bulacak? Antrenman sahalarının zemini ne zaman toparlanır? Bu gibi sıkıntılar hala var. Ama biz bunları daha evvelde paylaşmıştık. Maalesef daha organize olmuş bir takım şartları yoktur. Dolayısıyla bunlar yavaş yavaş yapılmaya başlanıyor. Bütün çalışmalar bitirilmeye çalışılıyor. Futbolcularımız gereken özveriyi şuan zaten gösteriyor. Tabi ki çok sağlık bir ortam olsa maçlarımızı da yeni stadımızda oynasak, antrenman sahalarımızda halı gibi zemin olsa daha iyi olur ama bugün itibariyle olmayacak şeylerde değil. Bizim şuan tüm enerjimizi konsantrasyonumuzu cumartesi günü oynayacağımız Antalya maçına yoğunlaştırmak o maçı nasıl kazanırız bu takımı nasıl 6 puana yükseltiriz ondan sonraki Milli maç arasını nasıl o moral içerisinde tamamlarız bunu yaşamamız lazım.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ