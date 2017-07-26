Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile yaptığı hazırlık maçını 2-0 kazandı. Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde kamp yapan Yeni Malatyaspor ile Boluspor, Bolu Atatürk Stadı’nda karşılaştı. Yeni Malatyaspor, rakibini 58. dakikada Emanuel Dening, 84.dakikada ise Ahmet Aras’ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Müsabakada sarı-kırmızılı takımın yeni transferleri de görücüye çıktı. Golcü oyuncu Dening oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bir şutu direkten dönen Emanuel Dening Yeni Malatyaspor formasıyla ilk golüne imza attı. Yeni transferlerin performansının genel olarak teknik heyet tarafından beğenildiği ifade edildi.

Yeni Malatya ekibi rakibi karşına kalede Fabien Farnolle, savunmada Yalçın Ayhan ve Murat Akça, sağ bekte Issam Chebake, sol bekte Ferhat Kiraz, orta sahada Sunday Mba, Azubuike, Mickael Pereira, Emanuel Dening, forvette ise Eren Tozlu ve Khalide Boutalip on biriyle çıktı.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, yeni sezon hazırlıklarının devam ettiğini anımsatarak, "Bugün diğer maçalara nazaran yeni transferlere biraz daha fazla şans verdik. Onların ne derece fiziksel olarak geliştiğini, bu kısa sürede futbol anlayışlarının hangi seviyeye geldiğini görme açısından güzel bir maç oldu. Genel anlamda gidişattan memnunum. Henüz forma şansı veremediğimiz arkadaşlar var. Önümüzdeki maçlarda da onlara şans vermeye çalışacağız” dedi.



Takımda bazı eksiklerinin olduğunu ve kısa zaman içerisinde bu eksiklikleri gidermek zorunda olduklarını ifade eden Sağlam şunları kaydetti:

3-4 İYİ OYUNCUYA İHTİYACIMIZ VAR

“Bu tür hazırlık maçlarını yapmamızın sebebi fiziksel anlamda nereden nereye geldik, sistem ve taktik ile ilgili neler kazandık bunları görebilmek. Bir de tam anlamıyla tanıyamadığımız oyuncular var, onları da görebilmek. Karşılaşmada güzel şeyler oldu ama çok eksiğimizin olduğu kesin. Dolayısıyla lige de çok fazla zamanımız kalmadı. Bu kısa zaman içerisinde bu eksiklerimizi gidermek zorundayız. İçeride hala eksiğimiz var. Defansif olarak takım halinde defans konusunda sıkıntılarımız var. Ofansif üretkenlik konusunda sıkıntılarımız var. Kadro kalitesini yükseltmemiz lazım. Halen 3 ya da 4 tane çok iyi oyuncuya ihtiyacımız var. Bunları da bu zaman içerisinde halletmeye çalışacağız. Verimli bir maç oldu. Hatalarımız da var ama bunları da azaltmaya çalışacağız.”

Yeni Malatyaspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında 25 Temmuz Salı günü Tuzlaspor’la, 27 Temmuz Perşembe günü ise Adanaspor ‘la hazırlık maçları oynayacak.











FATİH AVCI