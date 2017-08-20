Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Geçen haftanın moraliyle geldik. Ama ilk devreye baktığımız zaman oyun dengede gidiyordu. İki takımın da pozisyonu yok. Biz biraz daha rakibin öne çıktığı anlar arkaya atılan toplarla pozisyon üretmeye çalıştık. Arada bir tartışılan pozisyon var. Attığımız gol var. Onun dışında da kalemize gelen tek top maalesef şanssız bir şekilde gol oldu. İkinci yarı 1-0'ken kontrol bizdeydi biraz baskıda oluşturduk. Ama yine ikinci golü yine kendi oyuncumuzun verdiği pasın devamında yediğimiz golle risk almaya başladık. Rakip iyi kapandı pozisyonda üretemedik. İyi bir maç olmadı bizim için hataları azaltıp güzel şeyleri daha fazlalaştırmaya çalışacağız. Fazla söylenecek bir şey yok Sivasspor'u tebrik ediyorum" dedi.

İHA