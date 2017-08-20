20 Ağustos 2017 Pazar

Açılış boş tribünler önünde

Sağlam: “Bizim için iyi bir maç olmadı“

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Demir Grup Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Rakip iyi kapandı, pozisyon da üretemedik. İyi bir maç olmadı bizim için. Hataları azaltıp, güzel şeyleri daha fazlalaştırmaya çalışacağız" dedi.

20 Ağustos 2017 Pazar 11:12
Sağlam: “Bizim için iyi bir maç olmadı“
Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Geçen haftanın moraliyle geldik. Ama ilk devreye baktığımız zaman oyun dengede gidiyordu. İki takımın da pozisyonu yok. Biz biraz daha rakibin öne çıktığı anlar arkaya atılan toplarla pozisyon üretmeye çalıştık. Arada bir tartışılan pozisyon var. Attığımız gol var. Onun dışında da kalemize gelen tek top maalesef şanssız bir şekilde gol oldu. İkinci yarı 1-0'ken kontrol bizdeydi biraz baskıda oluşturduk. Ama yine ikinci golü yine kendi oyuncumuzun verdiği pasın devamında yediğimiz golle risk almaya başladık. Rakip iyi kapandı pozisyonda üretemedik. İyi bir maç olmadı bizim için hataları azaltıp güzel şeyleri daha fazlalaştırmaya çalışacağız. Fazla söylenecek bir şey yok Sivasspor'u tebrik ediyorum" dedi.
İHA
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