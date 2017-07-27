İkinci etap kamp çalışmalarına Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde devam eden Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, takımın başına geldiği günden bu güne kadar ki süreç hakkında açıklamalarda bulundu. Ertuğrul Sağlam henüz istenilen düzeyde olmadıklarını ifade ederek, “Şuanda tam istediğimiz fiziki performans da olamasak da başladığımız noktadan çok daha ilerideyiz”ifadelerini kullandı.

İkinci etap kamp çalışmalarına Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde devam eden Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam sezon hazırlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sağlam, “1 Temmuz’da takımla birlikte çalışmalarımıza başladık ve yoğun şekilde sezon hazırlıklarımız devam ediyor. Geçen sezon bittikten 40 gün sonra bir araya gelebildik ve oyuncularımız performans bakımında bayağı geriye düşmüştü. Önceki takımlarda çalışırken yaptığımız bazı uygulamalar vardı. Oyuncularımızı tatile gönderirken ellerine bireysel çalışma programlarını verip öyle gönderiyorduk. Hem fiziksel kapasitelerinden çok fazla kayıp yaşamadan hem de antrenman temposuna hazır vaziyette geliyorlardı. Yeni Malatyaspor’da maalesef böyle bir şey söz konusu olmadı. Takımla çalışmalara çok alttan başladık. Yavaş yavaş alışıyoruz, bizi mutlu eden oyuncularımızı antrenman istekleri, arzuları ve katılımları üst seviyelerde. Eren’in ufak bir sakatlığı haricinde her hangi bir sakatlık olmadan çalışmalarımız çok şükür sürüyor. Normalde bu durumunda sezon başı hazırlıklarında yaşanması da normal bir durum değil. Oyuncuların antrenmanlara katılmaları, bizim onlara yüklenme ve dinlenme dengesini iyi ayarlamamız iyi çalışmamız gerekiyor. Ş

İŞİMİZİ KOLAYLAŞTIRACAK AVANTAJLARIMIZ VAR

Takımın performansıyla ilgili bilgiler veren Sağlam, “Şuanda tam istediğimiz fiziki performans da olamasak da başladığımız noktadan çok daha ilerideyiz. Bu süreçte oyuncularımızı hem lige hazırlarken hem de oyun anlayışımız, felsefemiz ve oyun sistemimiz ile alakalı çalışmalar yapıyoruz. Oyuncularımız bu gereksinimleri çok iyi alıyor ve son hazırlık maçımızda gördük ki istediğimiz düzeyde olmasak da ciddi manada bir yol kat ettiğimizi görüyoruz. Çok oyuncunun takıma katılması, elde iskelet bir takımın olmaması işimizi biraz zorlaştırsa da işimizi kolaylaştıracak avantajlarımız da var. Bir taraftan sistem ve fiziksel olarak çalışarak diğer taraftan transferle alakalı takviye çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah birkaç gün içerisinde istediğimiz oyuncuları takıma katabilirsek takım meyvelerini vermeye başlayacaktır. Cissokho ile ilgili belirli bir mesafe yol kat edildi. Forvette, ortasaha da ve defansın ortasında takıma katkı sağlayacak ciddi oyuncuları yerleştirmemiz gerekiyor. Eğer bunları da gerçekleştirirsek takımımız kadro kalitesi anlamında da bir noktaya çıkmış olacaktır.” Dedi.

İPOTEK ALTINA ALMAMAK GEREK

Bardağın dolu tarafından bakılması gerektiğini söyleyen Sağlam, “Biz bardağın dolu tarafından bakıyoruz. Önümüzde gerçekten ciddi avantajlarımız var. Bir defa bunları sıralayacak olursak, öncelikle taraftarın, şehrin ve Yeni Malatyaspor’u sevenlerin 12 yıllık bir özlemden sonra tekrar Süper Lig’e gelmelerinden kaynaklanan ciddi anlamda bir ilgi söz konusu. Bu bizim için çok önemli olay. Yeni stadın henüz yetmemiş olmasının dezavantajından ziyade o statta oynamanın mutluluğu, heyecanı ve coşkusu bakımından olaya bakıyoruz. Diğer taraftan tesisle alakalı henüz hazır olmasa da biz biliyoruz ki gerçekleştiği takdirde Yeni Malatyaspor’un önümüzdeki 5-6 senesini kurtaracak çok modern bir tesisi olacaktır. Antrenman sahalarının zeminleri yoğun çalışmayla inşallah çok uygun hale gelecek. Kulübün ekonomik yapısına baktığımız zaman büyük kulüpler ekonomik borçlarla uğraşırken bizim öyle bir sıkıntımız yoktur. İnşallah sezon içerisinde oyuncuların ödemeleriyle alakalı ciddi sıkıntılar yaşamadan bu işi halledebileceğimiz gibi görünüyor. Kadro çalışmalarımız biraz yavaş gidiyor ama inşallah doğru oyuncuları doğru şartlarla alırsak hem ekonomik olarak Malatyaspor’un geleceğini ipotek altına almamış hem de doğru oyuncuları almış olacağız.” Diye konuştu.

TAKIM OLUŞTURMAK KOLAY DEĞİL

Taraftarın olumsuz düşünenlere kulak asmaması gerektiğini ifade eden Sağlam, “Yeni bir takım oluşturmak gerçekten hiç kolay değil ama ben Yeni Malatyaspor’u sevenlerin, taraftarlarımızın bardağın dolu tarafından bakıp olumlu şeyler düşünmesini istiyorum. Olumsuz düşünenlere de çok fazla kulak asmasınlar her şey çok güzel olacak. Takımın lideri olarak üstlendiğimiz elbette bir misyonumuz da var. Bizi izleyen, takip edenleri de karamsarlık içerisinde olduğu noktalardan çıkarıp, geleceğe umutla bakmalarını sağlayabilmemiz gerekiyor. Bunu da inandırıcılıktan uzak, hayal tacirliği yaparak yapmamak gerekiyor. Futbolun gerçekleri ve içerisinde bulunduğumuz şartların bize gösterdiği gelecek noktasında yapıyoruz. Sonuç itibariyle bende körü körüne hayalperestlik içerisinde değilim. Biz çoğu takıma göre dezavantajlı görünsek de bu durumu olumluya çevirebilecek çok avantajımız var. Kolay olmayacak ama taraftarımız bize güvensinler ve yanımızda olsunlar.” Diye konuştu.

FATİH AVCI