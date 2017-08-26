Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un kadrosuna dahil ettiği orta saha oyuncusu Sadio Diallo, yeni takımıyla birlikte Nurettin Soykan Tesisleri’nde antrenmana çıkmaya hazırlanırken, İnönü Üniversitesi’nde öğrenci olan vatandaşı Mamadou Samusi Diallo’nun sürpriz ziyaretiyle büyük sevinç yaşadı. Takım otobüsünden inerken karşısında ortaokul arkadaşını gören Sadio Diallo, kısa süreli şaşkınlığın ardından ortaokuldan arkadaşı olan vatandaşıyla hasret giderdi. Sadio Diallo’nun Malatya’ya transfer olduğunu arkadaşlarından öğrendiği söyleyen Mamadou Samusi Diallo, onunla ortaokul yıllarından arkadaş olduklarını belirtti.

İHA