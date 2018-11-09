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Sadık: Tribünler dolsun!

Yeni Malatyaspor’un defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, gelebilecek transfer teklifleriyle ilgili yaptığı açıklamada, “Sezon içerisinde Yeni Malatyaspor dışında hiçbir takımla ilgilenmiyorum.

Sadık: Tribünler dolsun!

Yeni Malatyaspor’un defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, gelebilecek transfer teklifleriyle ilgili yaptığı açıklamada, “Sezon içerisinde Yeni Malatyaspor dışında hiçbir takımla ilgilenmiyorum.

09 Kasım 2018 Cuma 11:33
Sadık: Tribünler dolsun!

Biz sadece görüşmelerimizi Yeni Malatyaspor ile sürdürüyoruz” dedi. Çiftpınar, kulüpte şu ana kadar çok karakterli ve kaliteli futbolcularla birlikte çalıştığını ifade etti. Genç defans oyuncusu, sarı-kırmızılı kulüpte iki şampiyonluk yaşadığını hatırlatarak, “Süper Lig’e çıktık ve ligde kalma başarısını elde ettik. Bunda tabi ki yönetimin, teknik direktörümüzün ve futbolcu arkadaşlarımızın payı büyük. Bu sezona da iyi başladık. İlk 3 maçta 7 puan topladık. Ligin ilk haftasında deplasmanda Göztepe’yi 3-1, ikinci hafta ise sahamızda Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup ettik. Konyaspor’a karşı içeride kaybettik. İçeride oynadığımız bir Sivasspor maçı var ki sonuca baktığımızda üzüldüğümüz bir maçtı ama 3-1’in ardından 4-2’den geriye geldik, maç 4-4 tamamlandı. Bütün ‘kazanırız’ dediğimiz maçları kazanamadık, o biraz içimizde ukde kaldı” dedi. “Geride kalan iki haftada galibiyet aldık. Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor maçlarını gol yemeden kazanmasını bildik. Güzel galibiyetler elde ettik. Önümüzde Trabzonspor karşılaşması var. O maçı da taraftarlarımızın desteğiyle kazanmak istiyoruz. Taraftarlarımızın desteğini aldığımız sürece iç sahada karşımızda durabilecek bir takım yok. İyi oyun olmasa bile terimizin son damlasına kadar mücadele ediyoruz. İnşallah Trabzonspor maçında da tribünleri doldururlar. Bizde alacağımız galibiyeti onlara armağan ederiz.”

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporDefans OyuncuSADIK ÇİFTPINAR
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