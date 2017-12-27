Ligin son haftalarında sergilediği performansla kendisinden söz ettiren Yeni Malatyaspor’un genç defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, taraftarlara Instagram sayfasından seslendi, sezonun ilk yarısını mutlu şekilde kapattıklarını söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çiftpınar şunları söyledi: “Rabbime şükürler olsun sezonun ilk yarısını kazasız, belasız, mutlu bir şekilde bitirdik. 17 hafta boyunca bizlere desteğini esirgemeyen Büyük Taraftar’ımızdan Allah razı olsun. Onları mutlu edebilmek adına daha çok çalışıp, ligin ikinci yarısında Allah’ın izniyle daha iyi bir Malatyaspor izleteceğiz.”

ÖMER ALİ DELİBAŞ