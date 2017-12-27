27 Aralık 2017 Çarşamba

Sadık teşekkür etti

Yeni Malatyaspor’un başarılı defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, ligin ilk yarısını kazasız belasız tamamladıklarını ifade ederek, devre arasına mutlu şekilde girdiklerini söyledi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 12:23
Sadık teşekkür etti

  Ligin son haftalarında sergilediği performansla kendisinden söz ettiren Yeni Malatyaspor’un genç defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, taraftarlara Instagram sayfasından seslendi, sezonun ilk yarısını mutlu şekilde kapattıklarını söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çiftpınar şunları söyledi: “Rabbime şükürler olsun sezonun ilk yarısını kazasız, belasız, mutlu bir şekilde bitirdik. 17 hafta boyunca bizlere desteğini esirgemeyen Büyük Taraftar’ımızdan Allah razı olsun. Onları mutlu edebilmek adına daha çok çalışıp, ligin ikinci yarısında Allah’ın izniyle daha iyi bir Malatyaspor izleteceğiz.”

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahYeni MalatyasporSADIK ÇİFTPINAR

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