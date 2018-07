Sadık kararını verdi

Çiftpınar, kamp çalışmalarının verimli ve iyi bir şekilde geçtiğini ifade ederek, “Burada çok güzel bir ortam var. Kamp ve futbola çok uygun bir ortam. Geçen senelerde de geliyorduk. İklim şartları bizi çok olumlu yönde etkiliyor. Takımımızla beraber ikinci etap kampımız devam ediyor. Bolu’da da çok güzel bir kamp dönemi geçirdik. Takım olarak çok sıkı ve iyi çalışıyoruz. Topuk Yaylası’nda da son sürat çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.



“İNŞALLAH BİZE GÖNÜL VEREN İNSANLARI MUTLU EDERİZ”

Geçen sezon Süper Lig’de ilk kez mücadele etmelerine karşın iyi bir performans ortaya koyduklarını dile getiren genç stoper, “Hocalarımızın verdikleri direktifleri sahaya yansıtıp, güzel sonuçlar almak istiyoruz. Geçen sezon 43 puanla ligi 10. sırada tamamladık. Sezon başında Yeni Malatyaspor, ‘ligden düşecek’ takımlardan birisi olarak gösteriliyordu. Biz takım olarak bunu kırdık, beklenilmeyen bir seviyeye geldik. Ligi 10. sırada bitirerek, çok büyük bir iş yaptığımızı düşünüyorum” diye konuştu. Sadık Çiftpınar, bu sezon üzerine koyarak devam edip ligi ilk 8 içerisinde tamamlamak istediklerini belirterek, şunları söyledi: “Bu seneki hedefimiz geçen seneki puanın üzerinde bir puan toplayarak, ligi ilk 8 içerisinde bitirmek. Bu yönde de çalışmalarımız çok iyi bir şekilde devam ediyor. Bunu yapabiliriz, açıkçası yapabilecek kalitemiz var. Hem karakter hem de futbolcu kimliği olarak çok iyi futbolculara sahibiz. İnşallah bunu başarırız ve bizi destekleyip, gönül veren insanları mutlu ederiz.”



“MALATYAPORLU SADIK OLARAK MÜCADELEMİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİM”

Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş ile adı geçen Sadık Çiftpınar, transfer durumuyla ilgili ise şu değerlendirmede bulundu: “Yeni Malatyaspor’da beşinci sezonum. İlk geldiğim sezon yarım bir devre geçirdim. Sonra 3 sezon sürekli şekilde geçirdim ve bu dördüncü sezonum ama toplamda beşinci sezonum diyebilirim. Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın; ben Malatyaspor’da çok mutluyum. Benim üzerimde çok büyük emekleri var. Kızımın doğum yeri Battalgazi olarak geçiyor, biz de Malatyalı olduk. Her futbolcunun kendine göre bir kariyer planlaması ve hedefleri var. Şu an içerisinde bulunduğum konum olarak ilgilenen takımlar var ama bunu değerlendirecek olan kulübümüzdür. Başkanımızla da istişare yaptık, şu anda resmi bir durum yok. Menajerlerimiz aracılığıyla arayan takımlar oluyor ama bunu değerlendirecek kişi ben değilim. İş son noktaya gelir, kulübümüzü tatmin edecek bir rakam olur, başkanımız ve yönetimimiz karar verir. Büyük takımlardan birisi benimle ilgilenecekse ben kulübüme kazandırarak gitmek isterim. Çünkü bu kulüp bana çok şey kazandırdı. 100’e yakın maç oynadım ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. İki sene çıktığımız ligde kalma başarısı gösterdik. Her zaman Malatyaspor’a kazandırarak gitmek isterim. Kulübümüz izin verirse büyük kulüplerde oynamak isterim. Bu sürece bakıp, değerlendireceğiz. Malatyaspor’da olmaktan mutluyum. Olursa olur olmazsa da Malatyaporlu Sadık olarak mücadelemi vermeye devam edeceğim.”



“FİNAL OYNAYAN TAKIMLAR SAVUNMAYI İYİ YAPAN TAKIMLAR”

Başarılı futbolcu, geçen sezon takım olarak iyi savunma yaptıklarını ve ligin en az gol yiyen takımlar arasında yer aldıklarını anımsatarak, “Geçen sene 34 karşılaşmada 45 gol yedik. Bu ligde en az gol yiyen yedinci takım. Geçen sene dört farklı stoperle oynadım. Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösteriyor. Yalçın, Doria, Mina ve Murat Akça ile oynadım. Benim oynamadığım maçlarda da bu arkadaşlarımız bir arada oynadı. Galatasaray’dan sonra kalesini en çok gole kapatan takım Malatyaspor, 12 maç gol yemedik. En büyük pay hocamızındır. İlk 5-6 haftada 2 atıp 3 yiyorduk, 3 atıyorduk 4 yiyorduk. Erol hocamız, ‘buna çözüm bulmamız gerekiyor’ dedi. Bu doğrultuda da gerçekten çok iyi çalıştık. Hocamızın dediklerini sahaya yansıttık ve çok iyi bir savunma takımı olduk. Bunu eleştirenlerde oldu ama bakıyorsunuz, Dünya Kupası’nda yarı final ve final oynayan takımlar savunmayı iyi yapan takımlar. Geçen sezon oynadığım dört stoper de çok iyiydi. Bu senede oturmuş bir üçlümüz var. Geçen seneden çok daha az gol yiyerek, çok gol atıp daha fazla puan toplayarak ligi tamamlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.