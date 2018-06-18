Sadık için takas teklifi!

Yeni Malatyaspor’un genç savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar’la Trabzonspor’un ilgilendiği öğrenildi. Genç oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenilen Karadeniz temsilcisinin bonservis sorununu çözmek için sarı-kırmızılı kulüple pazarlık masasına oturdu. Yeni sezonda Sadık’ı kadrosuna katmak isteyen bordo-mavili kulübün Yeni Malatyaspor’a Aytaç-Sadık takası teklif ettiği gelen bilgiler arasında. Geçen sezon kiralık olarak sarı-kırmızılı takımın formasını giyen Aytaç Kara’nın bonservisini almaya sıcak bakan Malatyalı yöneticilerin, Trabzonsporlu yöneticilerden düşünmek için zaman istediği ifade edildi.

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