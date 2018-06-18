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Sadık için takas teklifi!

Süper Lig’de transfer piyasasında adını sıkça büyük kulüplerle anılan Yeni Malatyaspor’un savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar’a bir teklifte Trabzonspor’dan geldi. Genç oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen bordo-mavililerin takas teklifinde bulunduğu belirtildi.

Sadık için takas teklifi!

Süper Lig’de transfer piyasasında adını sıkça büyük kulüplerle anılan Yeni Malatyaspor’un savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar’a bir teklifte Trabzonspor’dan geldi. Genç oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen bordo-mavililerin takas teklifinde bulunduğu belirtildi.

18 Haziran 2018 Pazartesi 12:07
Sadık için takas teklifi!

Yeni Malatyaspor’un genç savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar’la Trabzonspor’un ilgilendiği öğrenildi. Genç oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenilen Karadeniz temsilcisinin bonservis sorununu çözmek için sarı-kırmızılı kulüple pazarlık masasına oturdu. Yeni sezonda Sadık’ı kadrosuna katmak isteyen bordo-mavili kulübün Yeni Malatyaspor’a Aytaç-Sadık takası teklif ettiği gelen bilgiler arasında. Geçen sezon kiralık olarak sarı-kırmızılı takımın formasını giyen Aytaç Kara’nın bonservisini almaya sıcak bakan Malatyalı yöneticilerin, Trabzonsporlu yöneticilerden düşünmek için zaman istediği ifade edildi.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
YENİMALATYASPORSADIK ÇİFTPINARTeklif
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