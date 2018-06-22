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Sadık için formül aranıyor!

Süper Lig temsilcisi Trabzonspor’un Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar ısrarı sürüyor.

Sadık için formül aranıyor!

Süper Lig temsilcisi Trabzonspor’un Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar ısrarı sürüyor.

22 Haziran 2018 Cuma 12:02
Sadık için formül aranıyor!

Saç sitili ve oyun tarzıyla David Luiz’e benzetilen 25 yaşındaki Sadık için girişimde bulunan bordo-mavililerin savunmayı güçlendirmek için genç oyuncuyu transfer etmek istiyor. Sezonun bitimiyle birlikte transfer teklifleri almaya başlayan Sadık Çiftpınar’ın önümüzdeki sezon Yeni Malatyaspor’dan ayrılmasına kesin gözü ile bakılırken hangi takımla anlaşacağı ise merak konusu olmaya başladı. Stoper bölgesine iki oyuncu birden arayan bordo-mavililer oyuncu için sarı-kırmızılıların kapısını çaldığı ve ilk temaslar sonucunda oyuncunun bonservisinin Karadeniz temsilcisi tarafından yüksek bulunduğu öğrenildi. Aytaç-Sadık takası teklifine sıcak bakmadığı belirtilen Yeni Malatyaspor’un bordo-mavili yönetime red yanıtı göndereceği ifade edildi. Sadık Çiftpınar 2014-15 yıllarında Akçaabat FK kulübünün formasını terletmiş daha sonra Yeni Malatyaspor’a transfer olmuştu.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
YENİMALATYASPORSADIK ÇİFTPINARSüperlig
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