14 Nisan 2017 Cuma

Sadık görev bekliyor

Yeni Malatyaspor savunmasının kilit ismi Sadık Çiftpınar yaşadığı sakatlığın izlerini tamamen sildiğini söyledi. Forma verilmesi halinde her zaman hazır olduğunu belirten genç savunmacı, Eskişehir maçında biletlerin hızla tüketilmesinin kendilerini heyecanlandırdığını ifade etti.

14 Nisan 2017 Cuma 11:11
Sadık görev bekliyor

  3 sezondur giydiği Yeni Malatyaspor formasını başarıyla terleten başarılı defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, Eskişehir maçının hazırlıklarını sürdüren takımının antrenmanında çalışmayı takip eden basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“TARAFTARIMIZLA GÜZEL BİR GALİBİYET ALACAĞIZ”
  Ümraniye maçında şanssız olduklarını ifade eden Sadık, “Berabere biter diye düşünüyorduk fakat olayın gidişatı öyle oldu. Çok şansız bir gol yedik, olabilir futbolda oda var. Önümüzde Eskişehir maçı var ve çok önemli bir maç bizim açımızdan. Takım olarak hiçbir şekilde davamızı bozmadan lider olarak 8 puan önde maça çıkacağız. Kendimize olan özgüvenimizle zaten burada ağabeylerimiz ve arkadaşlarımızla elimizden geleni yapıyoruz. Herhalde 50-60 gün oldu şehrimizde oynamayalı. Burada taraftarımızla beraber güzel bir galibiyet almayı planlıyoruz. Biletlerin tamamen tükendiği yolunda bilgiler var. İnönü Stadı’nı ilk kez bu ligde full göreceğiz. Bu da bizi heyecanlandırıyor, daha iyi motive ediyor.” ifadelerini kullandı.

“SAKATLIĞIM TAMAMEN DÜZELDİ”
  Sadık Çiftpınar, ligin ilk yarısında Eskişehirspor ile oynadıkları maçta yaşanan olaylara da değinerek, “Onlar açısından çok güzel bir atmosfer vardı. Tabii orada tecrübeli futbolcular var. Yani bu işi biraz abartılar diye düşünüyorum. Biz burada efendi efendi maçımızı oynayacağız. Bütün futbolcu arkadaşlarımızla sadece futbolumuza odaklanacağız. Futbolun gerektirdiği sertlikte elimizden geleni yapacağız. Kazanan taraf biz olmak istiyoruz. Benim sakatlığımın süresi 3 haftaydı, biz erken başladık. Hocamızla da bunun istişaresini yaptık. Takımımız adına sağlam oyuncu oynaması gerektiğine karar verdik. Bunun daha faydalı olduğunu düşündük ve 2 maçta da galip geldik. Ümraniye maçını kazanabilirdik fakat şansız bir gol yedik. Hiçbir sıkıntı yok, sahada herkes elinden geleni yapıyor. Şu anda sağlığım iyi tekrar şans verirse Allah'ın izniyle ben tekrar mücadelemi vermeye hazırım.” Dedi.

FATİH AVCI
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