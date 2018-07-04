Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 39°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
97269
ALTIN
189.452
DOLAR
4.6881
STERLİN
6.1964
EURO
5.4587

Sadık Çiftpınar’a ikinci talip Beşiktaş

Evkur Yeni Malatyaspor’un defans oyuncusu Sadık Çiftpınar’a Trabzonspor’dan sonra Beşiktaş’ın da menajerler aracılığıyla teklifte bulunduğu öğrenildi.

Sadık Çiftpınar’a ikinci talip Beşiktaş

Evkur Yeni Malatyaspor’un defans oyuncusu Sadık Çiftpınar’a Trabzonspor’dan sonra Beşiktaş’ın da menajerler aracılığıyla teklifte bulunduğu öğrenildi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:25
Sadık Çiftpınar’a ikinci talip Beşiktaş

Galatasaray alt yapısında yetişen başarılı savunmacı, geçen sezon ilk kez forma giydiği Süper Lig’de performansıyla herkesin beğenisini kazanmıştı. Trabzonspor ile fiyat konusunda yaşanan anlaşmazlıktan dolayı transferi çıkmaza giren Sadık Çifpınar’a sürpriz bir şekilde Beşiktaş da talip oldu. Siyah-beyazlıların menajerler aracılığıyla teklif sunduğu Sadık’ın bu teklife sıcak baktığı, ancak Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü’nün 1 buçuk milyon Euro’luk transfer ücreti karşısında geri adım attığı iddia ediliyor. Kulüpler Birliği yönetiminde yardımcılığını yapan Adil Gevrek ile Sadık transferi konusunda bir görüşme yaptığı belirtilen başkan Fikret Orman’ın Sadık transferinde fiyat indirimi istediği ileri sürülüyor. 
Taraflar arasında anlaşma sağlanması halinde başarılı defans oyuncusu Sadık Çiftpınar’ın 1-2 gün içerisinde Beşiktaş’ın hazırlık kampına dahil olacağı belirtild

İHA

Anahtar Kelimeler:
SadıkÇiftpınarBeşiktasMalatyasporBusabahMalatyaTransfer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evkur Yeni Malatyaspor’un Şırnak’taki seçmelerine 250 kişi katıldı
Evkur Yeni Malatyaspor’un Şırnak’taki seçmelerine 250 kişi katıldı
E.Y. Malatyaspor’da 3 büyük takım maçlarına farklı bilet fiyatı uygulaması
E.Y. Malatyaspor’da 3 büyük takım maçlarına farklı bilet fiyatı uygulaması
Kombineye hücum!
Kombineye hücum!
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim