Yeni Malatyaspor’da 4. sezonunu geçirmeye hazırlanan başarılı defans oyuncusu Sadık Çiftpınar Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Son 3 yılda takımla birlikte 2 şampiyonluk yaşayan tecrübeli stoper Süper Lig’de bu yıl mücadele edecek olan takım kadrosunda bulunduğu için mutlu olduğunu söyledi.

KAMP ÇOK VERİMLİ GEÇİYOR

Futbolcu olarak gözünü açtığım yerin Malatya olduğunu söyleyen tecrübeli stoper, Süper Lig’de oynayacağı için mutlu olduğunu ifade ederek “Yeni Malatyaspor forması altında 3 yılda 2 farklı şampiyonluğu yaşamak benim için gurur verici bir olay. Ayrıca Süper Lig’de bu yıl mücadele edecek olan takım kadrosunda bulunmakta benim için mutluluk verici. Bende takımımıza layık olabilmek adına çalışmalarıma ara vermeden devam ediyorum. Yeni Malatyaspor’u takım arkadaşlarımızla beraber Süper Lig’e en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Şimdilik hiçbir sıkıntımız yok çok verimli kamp geçiriyoruz. “dedi.

ÇOK KALİTELİ HERKES GÖRECEK

Kulübün transfer çizgisini değerlendiren Sadık Çiftpınar “Kadro mühendisliği konusunda Ertuğrul Sağlam hocamız ve kulüp yönetimimiz gerçekten çok dikkatli şekilde ince eleyip sık dokuyor. Gelen oyuncuların hem karakterli hem de kaliteli olduğunu bizlerde görebiliyoruz. Yavaş yavaş takım oyunumuzu sahaya yansıtmaya da başladık. Son oynadığımız hazırlık maçında önceki oynadığımız hazırlık maçlarına göre daha iyi performans sergiledik. Yeni Malatyaspor’un çok iyi bir takım olduğuna bizler inanıyoruz. Çalışmalarımızı da daha iyi bir takım olabilmek adına bu yönde sürdürüyoruz. Süper Lig’de çok kaliteli ve mücadeleci bir takım olduğumuzu herkes görecek. Bizi izleyenlere keyifli futbol izlettirebilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz bu lige renk katmaya geldik. İnşallah sahaya Yeni Malatyaspor formasıyla çıkacak her oyuncu bu camiaya ve bu formaya layık olabilmek adına mücadelesini terinin son damlasına kadar verecektir.” Şeklinde konuştu.

SAHAYA OLUMLU ŞEKİLDE YANSIYACAKTIR

Takımda uyum sorununun yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili konuşan Çiftpınar, “Bu ligde yabancı oyuncu sınırlaması daha esnek olduğu için bu sezon yabancı oyuncu sayımız daha yüksek olacaktır. Geçen yıl yerli oyuncu sayımız daha yüksekti. Biz sıcak ve samimiyetimizi yeni gelen arkadaşlarımıza verdiğimiz zaman problem olacağını düşünmüyorum. Takıma yeni gelen oyuncularla birlikte 25 gündür beraberiz ama sanki bir yıldır aynı takımdayız gibi hissediyoruz. Birbirimize saygımız, şakalaşmalarımız ve sohbetimiz gerçekten çok iyi durumda. Bu da doğal olarak sahaya olumlu şekilde yansıyacaktır. Performansımızı artırmak adına bence bu ilişkimizi daha da kuvvetlendirerek hem idmanlarda hem de saha dışında arkadaşlık bağımızı kuvvetlendirirsek sahadaki skora ve performansa çok daha olumlu yansıtmış olacağız. Takımda kalan eski oyuncular olsun yeni katılan tecrübeli arkadaşlarımız olsun takımı toparlamak adına kaynaştırma adına elimizden geleni yapacağız. Bütün amacımız Yeni Malatyaspor’un başarısı, taraftarlarımızın mutluluğudur bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.” Diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ