21 Şubat 2017 Salı

Sadık Çiftpınar şoku!

Yeni Malatyaspor’un başarılı oyuncusu Sadık Çiftpınar’a nazar değdi. 3 hafta önce dizinden sakatlandığı için 2 hafta forma giyemeyen ve Denizli maçıyla yeniden sahalara dönen genç stoper bu kez de arka adalesinden sakatlanarak, maç akşamı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçı kadrosundan çıkarıldı.

21 Şubat 2017 Salı 15:57
Sadık Çiftpınar şoku!

  Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda karşılaşan Yeni Malatyaspor’da Sadık Çiftpınar şoku yaşandı. Mersin İdmanyurdu ile oynanan müsabakada dizinden sakatlanan başarılı stoper Samsun deplasmanında forma giyememiş, Antalya kampında yeniden düzelip takıma dönmüştü. Denizlispor karşısında başarılı bir performans sergileyen genç yıldız, hafta içersinde Malatya’da takımla beraber çalışmıştı. Takımın yaptığı son çalışmada sağ arka üst adalesindeki kas zarında yırtık tespit edilen Sadık’ın ağrıları nedeniyle maç kadrosundan Pazar akşamı çıkarıldığı öğrenildi. Takımın sportif direktörü Ali Ravcı, Sadık’ın sağ arka üst adalesindeki sakatlıktan dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçında riske edilmediği ancak Altınordu maçına yetişeceğini söyledi.

FATİH AVCI
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