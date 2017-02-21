Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda karşılaşan Yeni Malatyaspor’da Sadık Çiftpınar şoku yaşandı. Mersin İdmanyurdu ile oynanan müsabakada dizinden sakatlanan başarılı stoper Samsun deplasmanında forma giyememiş, Antalya kampında yeniden düzelip takıma dönmüştü. Denizlispor karşısında başarılı bir performans sergileyen genç yıldız, hafta içersinde Malatya’da takımla beraber çalışmıştı. Takımın yaptığı son çalışmada sağ arka üst adalesindeki kas zarında yırtık tespit edilen Sadık’ın ağrıları nedeniyle maç kadrosundan Pazar akşamı çıkarıldığı öğrenildi. Takımın sportif direktörü Ali Ravcı, Sadık’ın sağ arka üst adalesindeki sakatlıktan dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçında riske edilmediği ancak Altınordu maçına yetişeceğini söyledi.

FATİH AVCI