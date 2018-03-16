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SADIK ÇİFTPINAR'DAN AÇIKLAMA

Evkur Yeni Malatyaspor’da Sadık Çiftpınar ve Ertaç Özbir’in A Milli Takımın İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edilmemesi moralleri bozdu. 

SADIK ÇİFTPINAR'DAN AÇIKLAMA

Evkur Yeni Malatyaspor’da Sadık Çiftpınar ve Ertaç Özbir’in A Milli Takımın İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edilmemesi moralleri bozdu. 

busabahh
busabahh
16 Mart 2018 Cuma 15:44
SADIK ÇİFTPINAR'DAN AÇIKLAMA

Bu sezon sergiledikleri performansla dikkatleri üzerine çeken sarı-kırmızılı takımın iki başarılı futbolcusu Sadık Çiftpınar ve Ertaç Özbir’in aday kadroda olmayışı hayal kırıklığına neden oldu. Malatya defansının istikralı ismi Sadık, daha önce yaptığı açıklamada böyle bir daveti beklediğini söylemişti. A Milli Takımın 23 Mart Cuma günü İrlanda Cumhuriyeti, 27 Mart Salı günü ise Karadağ ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosunda Evkur Yeni Malatyaspor’un bu iki futbolcusu da yer almıyor. 

“Böyle bir davet bekliyordum” 


Sarı kırmızılı takımın başarılı ismi Sadık Çiftpınar, aday kadroda olmayışına dair yaptığı açıklamada, çalışmaya devam edeceğini söyledi. 
Milli formayı giyme hayalinin bulunduğunu belirten Sadık, “Böyle bir davet bekliyordum açıkçası. Tabi oradaki hocalarımın takdiri. Ben çalışmaya devam edeceğim. Bir gün o formayı giyeceğime inanıyorum. Bugün olmaz yarın olur” diye konuştu. busabahmalatya.com 
 

İHA

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