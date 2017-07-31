31 Temmuz 2017 Pazartesi

UYANIK OLACAĞIZ!

Sadece oyuncular değişti, yönetim, teknik heyet, zihniyet aynı... Yeşilyurt sezonu açtı!

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) sezona iddialı girebilmek için transferde önemli isimleri kadrosuna dahil eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, yeni sezon için top başı yaptı.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 11:51
Sadece oyuncular değişti, yönetim, teknik heyet, zihniyet aynı... Yeşilyurt sezonu açtı!

  2017-2018 futbol sezonu hazırlıkları kapsamında ilk etap kampını Malatya’da gerçekleştirecek olan mavi beyazlılar, Yeşiltepe Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Tekin nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonun ilk çalışmasına denenmeye alınan Gobonlu oyuncular Chrıstıan Nze, Chrıslaın Romarıc Ndong ve Lılıan Ella Bıkoro da katıldı.

BİR KAÇ TAKVİYE YAPMIŞLAR...
  Bu oyuncular ile devam edilip edilmeyeceğine İsmail Tekin’in vereceği rapora göre karar verileceği belirtildi. Kulüp Başkanı Dursun Sucu’nun da takip ettiği antrenmana yeni transferler de katılırken, Teknik Direktör Tekin oyuncularına yeni sezonun ilk çalışmasında başarılar diledi. Antrenman öncesi yaptığı açıklamada yeni sezonun tüm takımlara hayırlar getirmesi söyleyen Başkan Sucu, “Bugün Bismillah deyip, yeni sezon çalışmalarımıza başladık. İnşallah kazasız, belasız bir sezon diliyorum. Malatya Yeşilyurt Belediyespor olarak bu sezon Malatya’ya yakışır bir mücadele vereceğimize inanıyorum. Yeni sezon kampımızın ilk etabına başladık. Burada kısmet olursa 10 gün çalışıp, daha sonra ikinci etap için Ürgüp’e gideceğiz. Takımızda geçen sezon ki kadronun büyük bir çoğunluğu duruyor. Birkaç takviye yaptık. Umarım yeni oyuncularımızla birlikte daha da güçlü bir takım durumuna geliriz” diye konuştu. (İHA)

İHA
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