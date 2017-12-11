Yeni Malatyaspor’un maçta iyi bir oyun sergilediğini kaydeden Gevrek, “Şanssız 3 tane gol yedik, 3-1 geriye düştük. İkinci yarı oyunun kontrolü bizdeydi, iyi oynadık golü de bulduk. İkinci yarı tek kale oynadık diyebiliriz. Çok iyi oynadığımız maçta galip gelmek isterdik ama maalesef olmadı” şeklinde konuştu.

Maçta hakem hatası olduğunu iddia eden Gevrek, “Biz oyunumuzu oynuyoruz ama maalesef gidip gelip bazı yerlerde takılıyoruz. Buna da değinmeden geçemeyeceğim. Hakem hatalarını konuşmayalım diyoruz ama maalesef direkt oyunu etkileyecek hakem kararları var. Bugün de onlardan bir tanesi oldu. Geçen hafta Akhisar maçında yüzde 100 olan bir penaltımız verilmedi FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır için iyi niyetli düşünmek istiyorum ama göz önünde olan yüzde yüzlük penaltıyı vermedi. Bugün yine aynı şey yapıldı, bir penaltımız verildi ama ikinci penaltımız ondan daha netti ama ikinci penaltıyı verme cesaretini niye bulamıyor? Anlamış değilim. Doğu takımlarını ligde istemiyorlar mı, buraya gelmek onlar için zor mu oluyor? Onu da bilmiyorum. Bizim artık sabrımız taştı, iyi niyetli olalım diyoruz, hakemler hata yapabilir diyoruz ama bu hataların üst üste gelmesi bizim sabrımızı taşırdı. Bu kadar tesadüf olmaz, yazık günahtır. Bu kadar emek veriliyor, bu taraftarlar bu stadı dolduruyor. Bir kişinin iki dudağının arasındaki kararla 2 puan gidiyor. Artık bu konuda daha hassas olmaları lazım. Bizim federasyona bu konuda çok ciddi şikayetimiz var. Bunu artık kamuoyunun bilmesi lazım. Burada yapılan hatalar direkt sonucu etkileyen hatalar. Sadece bu iki maçla alakalı değil, oynadığımız 15 tane maçın 10'unda hakem hatası var. Yazık günah değil mi kardeşim? İnşallah bu son olur, inşallah bir daha böyle hatalar olmaz” şeklinde konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ