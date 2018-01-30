Saatler kala büyük hareketlilik!

2017 – 2018 Futbol sezonunda 2. Transfer Tescil Dönemi yarın saat 17.00 itibariyle sona erecek. Transferin bitmesine saatler kala hareketli anlar yaşayan Yeni Malatyaspor, bir yandan gidecek oyunculara diğer yandan mutlaka almak istediği forvet transferine yoğunlaştı. Alınan 3 genç futbolcu ve Doria ile birlikte kadrosundaki oyuncu sayısını 29’e çıkaran sarı kırmızılılar en az 4 oyuncu gönderecek. Gönderemezse bu isimleri ikinci yarının 25 kişilik sezon kadrosuna yazamayacak.

EMRE SELEN’E TEKLİF YAĞIYOR!

Gönderilecekler listesinde yer alan yabancı futbolcuları maliyetlerinden dolayı yollayamayan yönetim, yerli futbolculardan ise 4 isimle ayrılık aşamasında. Sivasspor maçında teknik heyetle tartışarak, oynatılmamasına tepki gösteren Turgut Doğan Şahin ile TFF 1. Lig’den takımlarla görüşen Murat Akça’nın bonservisleriyle birlikte gönderilmeleri düşünülüyor. Bekleneni veremeyen ve kiralık olarak kadroya katılan Batuhan Altuntaş’ın ise başka bir takıma gönderileceği öğrenildi. Kaleci Emre Selen ile 1 yıllık mukavele uzatan yönetim genç kaleciyi de maç oynaması için kiralık gönderecek. Emre ile Kastamonuspor, Hatayspor, Tokatspor ve Bayburt İl Özel İdare takımlarının ilgilendiği öğrenildi.

FORVET KESİN, ORTA SAHA ASKIDA!

Yeni Malatyaspor dış transferde ise stoper Doria’dan sonra bir forvet oyuncusuyla anlaşmak için zemin arıyor. Bir forvet oyuncusuyla her halükarda anlaşacak yönetimin önünde 2 seçenek bulunuyor. 2 farklı oyuncuyla görüşen yönetim, bu isimlerden birinde karar kılacak. Nijerya milli takımının genç oyuncusu Oghenekaro Etebo (23) ile Brezilyalı forvet Gilberto Oliveira Souza Júnior(29). Hamit Altıntop ve Raphael Holzer transferlerinden de vazgeçmeyen yönetim eğer denk düşerse her iki oyuncudan birini veya bir başka orta saha oyuncusunu da bünyesine katacak. Bugün ve yarın takımdan ayrılan ve sarı kırmızılı ekibe dahil olacak son isimler netleşecek.