Ryan Babel, kariyer rekoru kırdı

Beşiktaş’ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Akhisar deplasmanında attığı 2 golle takımının galibiyetinde başrol oynarken, bu sezonki gol sayısını 14’e çıkardı ve kariyer rekoru kırdı.

Beşiktaş’a transfer olduğu günden bu yana Teknik Direktör Şenol Güneş’in vazgeçilmezlerinden olan ve siyah-beyazlı forma altında gösterdiği performansla yeniden Hollanda Mili Takımı’na yükselen Ryan Babel, Akhisar deplasmanında attığı 2 golle takımının galibiyetinde başrol oynadı. Bu sezon siyah-beyazlı forma altında 39 resmi karşılaşmada boy gösteren Babel, rakip fileleri 14 kez havalandırarak kariyer rekoru kırdı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Deportivo’dan Beşiktaş’a transfer olan ve forma giydiği 18 lig maçında 5 gol atıp 4 de asist yaparak siyah-beyazlıların elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Hollandalı oyuncu, toplamda ise 13 gol atmayı başarmıştı. İspanya’da 5 kez gol sevinci yaşayan Babel, Beşiktaş ile de Süper Lig’de 5, Avrupa Ligi’nde de 3 gol atarak kariyerinin en verimli sezonunu yaşamıştı.

Deplasmandaki son 5 golün 4’ü Babel’den

Bu sezon Beşiktaş forması altında oynadığı futbol ve attığı gollerle takımının şampiyonluk yarışı içinde iddialı durumda olmasında büyük pay sahibi olan Babel, Akhisar karşısında attığı gollerle geçen sezonki performansını geride bıraktı. Geçtiğimiz sezon Deportivo ve Beşiktaş formasıyla 13 gol atıp 4 asist yapan Babel, Akhisarspor maçında attığı 2 golle bu sezonki gol sayısını 14’e yükseltti ve kariyerinin zirvesine çıktı. Hollandalı futbolcu, aynı zamanda Beşiktaş’ın deplasmanda attığı son 5 golün 4’üne de imzasını attı. Trabzonspor deplasmanında Beşiktaş 2-0 kazanırken, 2 gol de Babel’den gelmişti. Başakşehir deplasmanında siyah-beyazlı takım gol bulamazken, dün alınan 3-0’lık Akhisar galibiyetinde Babel yeniden sahneye çıktı ve son 3 deplasmanda atılan 5 golün 4’üne imzasını koydu.