ROTA EGE’YE ÇEVRİLDİ

Üniversiteli bisikletçiler, Türkiye genelinde başlattıkları ‘Sele üstünde yedi bölge’ projesinin dördüncü ayağında Ege Bölgesi’ne pedal çevirecek. 700 kilometre pedal çevirecek olan bisikletçiler, 5 büyükşehir ve 18 ilçeye turlayacak.

İÜBİS Başkanı Uğur Özdemir, “İnönü üniversitesi bisiklet topluluğu olarak projelerimiz kaldığı yerden devam ediyor. Dört sene önce başlattığımız sele üstünde yedi bölge projemizin dördüncü ayağı olan Ege bölgesi bisiklet turu “Her gün spor için, ulaşımda bisiklete geçin” sloganıyla 6 Şubat salı günü başlıyor” dedi. Bisiklet turunun 15 gün süreceğini aktaran Özdemir, “İnönü Üniversitesi ve Malatya Doğa Sporları sponsorluğunda, Marmaris’ten başlayıp Ayvalık’ta son bulacak 15 günlük macerada demir atlılarımız toplamda 700 kilometreden fazla pedal çevirerek. Proje kapsamında bisikletçilerimiz, 5 büyükşehir 18 ilçe geçip milyonlarca pedal çevirecekler. Geçtiğimiz turlardan farklı olarak bu turumuz da ilk defa demir atlılarımız arasında iki bayan arkadaşımız da yer alacak.” diye konuştu.