Rota Ankara’ya çevrildi!

Yeni Malatyaspor, yarın Süper Lig’de oynayacağı Ankaragücü müsabakasının son hazırlıklarını bugün tamamlayarak başkente geçecek. Milli arada Antalya/Belek’te 10 günlük bir ara kamp yapan sarı kırmızılı temsilcimiz bu süre zarfında Antalyaspor ile bir hazırlık maçı oynamış, müsabaka 1 – 1 eşitlikle sonuçlanmıştı. Milli takımlarda bulunan Boutaib ve Farnolle ile sakatlıktan çıkan Ertaç ve Erkan da takıma katılmıştı.

“MAÇA ÇOK İYİ HAZIRLANDIK”

Ankaragücü müsabakasının hazırlıklarına Seth ve Ömer’den yoksun devam eden kaplanlar bugün kısa bir ter idmanının ardından akşam 18.00’de havayoluyla Ankara’ya uçacak. Ankara deplasmanından puan ve puanlarla dönmek istediklerini belirten kulübün sportif direktörü Ali Ravcı, “Rakibin tüm analizleri yapıldı. Bütün çalışmalar ona göre gerçekleştirildi. Bu maça çok iyi bir şekilde hazırlandık diyebilirim. Tabi rakip için de uzun bir hazırlanma süresi oldu. Bizim milli maçlardan sonra bir fobimiz var ama başkent deplasmanlarından da iki sezondur güzel sonuçlarla dönüyoruz. Milli ara sendromunu bu hafta aşmak istiyoruz, her şeyin bir ilki vardır. Sivas maçındaki geri dönüş azmimizi bu maça yansıtırsak galip gelebiliriz” şeklinde konuştu.

SİYASİLER MAÇA GİDECEK

Osmanlı Stadı’nda yarın saat 16.00’da oynanacak müsabaka için Ankara ve çevre illerdeki Malatyalılar harekete geçerken, yaklaşık 500 civarında biletin satıldığı öğrenildi. İzmir Bölgesi Süper Lig hakemi Alper Ulusoy’un yöneteceği maç beİN Sport’tan naklen yayınlanacak. Ankara’daki karşılaşmaya yeni yasama yılına başlayan meclis çalışmalarına katılan Malatya milletvekillerinin de ilgi göstermesi bekleniyor.