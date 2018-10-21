Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
96455
ALTIN
222.078
DOLAR
5.6626
STERLİN
7.3539
EURO
6.5275

Rota Ankara’ya çevrildi!

Milli aradan sonra yeniden meşin yuvarlağın döndüğü Süper Lig’de 9. Hafta maçında Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Yeni Malatyaspor 10 günlük Antalya kampını bugün noktalayarak, akşam saatlerinde Ankara’ya uçacak. Seth ve Ömer dışında eksiği bulunmayan sarı kırmızılılarda hafta boyunca takımla beraber çalışan Ertaç ve Erkan’ın ilk 11’deki yerlerini almaları bekleniyor.

Rota Ankara’ya çevrildi!

Milli aradan sonra yeniden meşin yuvarlağın döndüğü Süper Lig’de 9. Hafta maçında Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Yeni Malatyaspor 10 günlük Antalya kampını bugün noktalayarak, akşam saatlerinde Ankara’ya uçacak. Seth ve Ömer dışında eksiği bulunmayan sarı kırmızılılarda hafta boyunca takımla beraber çalışan Ertaç ve Erkan’ın ilk 11’deki yerlerini almaları bekleniyor.

21 Ekim 2018 Pazar 15:56
Rota Ankara’ya çevrildi!

Yeni Malatyaspor, yarın Süper Lig’de oynayacağı Ankaragücü müsabakasının son hazırlıklarını bugün tamamlayarak başkente geçecek. Milli arada Antalya/Belek’te 10 günlük bir ara kamp yapan sarı kırmızılı temsilcimiz bu süre zarfında Antalyaspor ile bir hazırlık maçı oynamış, müsabaka 1 – 1 eşitlikle sonuçlanmıştı. Milli takımlarda bulunan Boutaib ve Farnolle ile sakatlıktan çıkan Ertaç ve Erkan da takıma katılmıştı.

“MAÇA ÇOK İYİ HAZIRLANDIK”

Ankaragücü müsabakasının hazırlıklarına Seth ve Ömer’den yoksun devam eden kaplanlar bugün kısa bir ter idmanının ardından akşam 18.00’de havayoluyla Ankara’ya uçacak. Ankara deplasmanından puan ve puanlarla dönmek istediklerini belirten kulübün sportif direktörü Ali Ravcı, “Rakibin tüm analizleri yapıldı. Bütün çalışmalar ona göre gerçekleştirildi. Bu maça çok iyi bir şekilde hazırlandık diyebilirim. Tabi rakip için de uzun bir hazırlanma süresi oldu. Bizim milli maçlardan sonra bir fobimiz var ama başkent deplasmanlarından da iki sezondur güzel sonuçlarla dönüyoruz. Milli ara sendromunu bu hafta aşmak istiyoruz, her şeyin bir ilki vardır. Sivas maçındaki geri dönüş azmimizi bu maça yansıtırsak galip gelebiliriz” şeklinde konuştu.

SİYASİLER MAÇA GİDECEK

Osmanlı Stadı’nda yarın saat 16.00’da oynanacak müsabaka için Ankara ve çevre illerdeki Malatyalılar harekete geçerken, yaklaşık 500 civarında biletin satıldığı öğrenildi. İzmir Bölgesi Süper Lig hakemi Alper Ulusoy’un yöneteceği maç beİN Sport’tan naklen yayınlanacak. Ankara’daki karşılaşmaya yeni yasama yılına başlayan meclis çalışmalarına katılan Malatya milletvekillerinin de ilgi göstermesi bekleniyor.

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
AnkaragücüYeni MalatyasporANTALYA KAMPI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşilyurt galibiyet için gidecek
Yeşilyurt galibiyet için gidecek
Malatya’da inşaatta Elazığ’da salonda çalışıyor!
Malatya’da inşaatta Elazığ’da salonda çalışıyor!
Kadınlar Ligi Kasım’da başlıyor
Kadınlar Ligi Kasım’da başlıyor
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim