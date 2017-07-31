31 Temmuz 2017 Pazartesi

UYANIK OLACAĞIZ!

Rodallega bombası

Süper Lig’deki ilk sezonunda iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Yeni Malatyaspor transferde atağa kalktı. Transfer piyasasına göre Burak Yılmaz’ı getirecek olan Trabzonspor, Rodallega’yı Malatya’ya verecek.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 12:03
Rodallega bombası

  Sol bek için Olympiakos forması giyen Aly Cissokho ile anlaşan ve oyuncuyu Türkiye’ye davet eden sarı-siyahlı yönetimin, Rodallega için de Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Malatya ekibinin ayrıca, Başakşehirli İrfan Can Kahveci ile de anlaşma vardığı ve futbolcunun kulübünden haber beklediği ifade ediliyor. Transferde hareketli günler geçiren Yeni Malatyaspor, sol bek oyuncusu Aly Cissokho ile her konuda anlaşmasının ardından yine taraftarını heyecanlandıracak iki ismi daha kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-siyahlı yönetimin, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın transfer edilmesini istediği Trabzonsporlu Rodallega ve Başakşehirli İrfan Can Kahveci için görüşmelerini yoğunlaştırdığı belirtiliyor. Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in bordo-mavili kulübün başkanı Muharrem Usta ile İstanbul’da görüşüp resmen istediği Rodallega için anlaşma sağlandığı, ancak bu transferin sonuçlandırılması için Burak Yılmaz’ın Karadeniz temsilcisine imza atmasının beklendiği öğrenildi. Sağlam’ın istediği bir diğer isim olan İrfan Can Kahveci için de futbolcuyla anlaşma sağlandığı ve Başakşehir Kulübü’nün onayının beklendiği gelen bilgiler arasında.

İHA
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