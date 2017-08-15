15 Ağustos 2017 Salı

Rodagella’dan haber bekleniyor

Yeni Malatyaspor, forvet mevkii için Trabzonspor’un golcüsü Hugo Rodallega’yı kadrosuna katabilmek için Karadeniz ekibinden gelecek haberi bekliyor.

15 Ağustos 2017 Salı 10:48
Rodagella’dan haber bekleniyor

  İleri uç için arayışlarını sürdüren sarı siyahlılar, Trabzonspor’un formasını giyen Hugo Rodallega’yı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Karadeniz ekibiyle masaya oturan yönetimin, beklemede olduğu ve transferin birkaç gün içerisinde netlik kazanacağı öğrenildi.

Malatya ekibi, uzun süredir gündemlerinde olan ve görüşmelerini sürdürdüğü Rodallega’da mutlu sona ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor. Yeni Malatyaspor kulübü başkanı Adil Gevrek, Hugo Rodalleg’nın transferi için Trabzonspor kulübü başkanı Muharrem Usta ile bir görüşme gerçekleştirirken, transferler ilgili netleşen bir durum olmadı. Yönetim, bu transferi bitirebilmek için Karadeniz ekibinden gelecek haberi bekliyor.

Rodallega, geçen sezon Trabzonspor’da 31 karşılaşmada 10 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu. 32 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu 1,81 metre boyunda. Trabzonspor ile 30 Haziran 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hugo Rodallega; 44 kez Kolombiya Milli Takımı’nın formasını giydi ve 8 gol kaydetti. Wigan Athletic Reserves, CF Monterrey, Atlas Guadalajara, Club Necaxa, Fulham, Wigan Athletic, Akhisar Belediye Gençlik ve Spor ile Trabzonspor’un formalarını giyen Rodallega, Premier League’de 153 karşılaşmada 29 gol, 20 asist, Süper Lig’de ise 66 karşılaşmada 29 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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