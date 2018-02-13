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Rizeli judocular madalya ile döndü

Denizli’de geçtiğimiz haftasonu düzenlenen Gençler Türkiye Şampiyonası’nda Rizeli sporcular bir altın, bir gümüş ve iki beşincilik ile derece elde ettiler.Denizli ilinde 65 ilden 327 kadın 463 erkek sporcunun katıldığı Gençler Türkiye...

Rizeli judocular madalya ile döndü

Denizli’de geçtiğimiz haftasonu düzenlenen Gençler Türkiye Şampiyonası’nda Rizeli sporcular bir altın, bir gümüş ve iki beşincilik ile derece elde ettiler.Denizli ilinde 65 ilden 327 kadın 463 erkek sporcunun katıldığı Gençler Türkiye...

13 Şubat 2018 Salı 15:30
Rizeli judocular madalya ile döndü

Denizli’de geçtiğimiz haftasonu düzenlenen Gençler Türkiye Şampiyonası’nda Rizeli sporcular bir altın, bir gümüş ve iki beşincilik ile derece elde ettiler.

Denizli ilinde 65 ilden 327 kadın 463 erkek sporcunun katıldığı Gençler Türkiye Şampiyonasında 55 kg Oğuzhan Işık, Birinci olarak Atın Madalya alırken +78 kg Kübra Esir ikinci olarak Gümüş madalyaya uzandı. Rize’li sporcular İsa Taştan ve Yakuphan Baş ise yaptıkları başarı müsabakalar ile göz doldurdular ve kilolarında Türkiye 5. oldular.

Rize Judo Temsilcisi Ramazan Öztürk yaptığı açıklamada, “Rize ilimiz de yapılan spor tesislerimizle birlikte sporcularımızın başarısı ve sporcu sayımız her geçen gün artmaktadır. Sporcularımızın kazandıkları başarılarının devamı gelecektir “ dedi.

Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ise açıklamasında “Denizli’de yapılan Gençler Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil eden ve dereceye girerek madalya kazanan sporcularımızı ve antrenörlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Judo branşı ilimizin karakterini yansıtan lokomotif branşların başında geliyor. Sporcularımız hem Türkiye’de hem Avrupa da gurur verici derecelerle bizleri temsil ediyor bu başarılar özellikle ilimizde yapılan yeni tesislerle birlikte katlanarak artmaya başladı. Gençlerimizi spora yönlendiren bu yeni tesisleri ülkemize ve ilimize kazandıran herkese Ülke ve Rize gençliği olarak şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.
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