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Rize mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, bu mücadelenin hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Rize mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, bu mücadelenin hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

18 Eylül 2018 Salı 18:35
Rize mesaisi başladı

Süper Lig’in 5. haftasını 2-1'lik Beşiktaş yenilgisiyle kapatan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 6. haftasında evinde karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı takımda Ömer Şişmanoğlu dışında eksik bulunmadığı kaydedildi. Beşiktaş karşısında gerek kadroda yaptığı değişiklikler, gerekse de oyuna müdahalesi konusunda tartışılan Teknik Direktör Erol Bulut’un, savunma hattındaki oyuncularla özel bir görüşme yaparak Erkan, Sadık ve Mina’yı sert şekilde uyardığı öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının, Beşiktaş karşısında yenilen gollerin ikisinin de bu oyuncuların hatalarından kaynaklandığını düşündüğü ve takımda kimsenin yerinin garanti olmadığı yönünde uyarılar yaptığı bildirildi. Malatya ekibi, yarın yapacağı antrenmanla 22 Eylül Cumartesi günü saat 13.30’da evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam edecek. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Çaykur RizesporYeni MalatyasporAntrenmanErol Bulut
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