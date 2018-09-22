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Rize kızardı Malatya kazandı!

Süper Lig'in 6.haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Yeni Malatyaspor Aleksic'in golüyle rakibini 1 - 0 mağlup etti. Konuk takımda Fink ikinci yarı kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı...

Rize kızardı Malatya kazandı!

Süper Lig'in 6.haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Yeni Malatyaspor Aleksic'in golüyle rakibini 1 - 0 mağlup etti. Konuk takımda Fink ikinci yarı kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı...

22 Eylül 2018 Cumartesi 15:44
Rize kızardı Malatya kazandı!

Spor Toto Süper Lig'de 6. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Mücadeleden Yeni Malatyaspor 1-0 galip ayrıldı.

11. dakikada sağ kanattan topla rakip ceza sahasına yaklaşan Guilherme şutunu attı, top az farkla dışarı çıktı.

15. dakikada Guilherme'nin pasında ceza sahası çaprazında topla buluşan Aleksic'in vuruşunda kaleci Gökhan son anda topu kornere yumrukladı.

30. dakikada Sincere Seth'in yaptığı hata sonrasında ceza sahasında topla buluşan Robin Yalçın'ın yerden çektiği şut az farkla yandan dışarı gitti.

35. dakikada sağ kanattan Guilherme'nin yaptığı ortaya ceza sahasında iyi yükselen Adem Büyük'ün kafa vuruşunu kaleci Gökhan Akkan son anda kornere çıkardı.

43. dakikada sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Guilherme, boştaki Aleksic'i gördü. Aleksic güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Sönmez, Murat Ergin Gözütürk

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç, Sincere Seth, Erkan, Sadık, Mina, Aleksic, Guilherme, Donald, Murat, Adem, Eren

Yedekler: Fabien Farnolle, Murat Akça, Issam Chebake, Mustafa Eskihellaç, Sulley Muniru, Michael Pereira, Ahmed Ildiz, Issiar Dia, Khalid Boutaib

Teknik Direktör: Erol Bulut

Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Brabec, Fink, Jach, Saadane, Boldrin, Robin Yalçın, Samudio, Umar, Vedat

Yedekler: Samir Ujkani, Montassar Talbi, Koray Altınay, Mehmet Uslu, Süleyman Koç, Mustafa Saymak, Davide Petrucci, Abdullah Durak, Ali Çamdalı, Oleksandr Gladky

Teknik Sorumlu: Mehmet Ali Karaca

Sarı kart: Aleksic (E. Yeni Malatyaspor), Saadane (Çaykur Rizespor) 

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