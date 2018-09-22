Rize kızardı Malatya kazandı!

Spor Toto Süper Lig'de 6. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Mücadeleden Yeni Malatyaspor 1-0 galip ayrıldı.
11. dakikada sağ kanattan topla rakip ceza sahasına yaklaşan Guilherme şutunu attı, top az farkla dışarı çıktı.
15. dakikada Guilherme'nin pasında ceza sahası çaprazında topla buluşan Aleksic'in vuruşunda kaleci Gökhan son anda topu kornere yumrukladı.
30. dakikada Sincere Seth'in yaptığı hata sonrasında ceza sahasında topla buluşan Robin Yalçın'ın yerden çektiği şut az farkla yandan dışarı gitti.
35. dakikada sağ kanattan Guilherme'nin yaptığı ortaya ceza sahasında iyi yükselen Adem Büyük'ün kafa vuruşunu kaleci Gökhan Akkan son anda kornere çıkardı.
43. dakikada sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Guilherme, boştaki Aleksic'i gördü. Aleksic güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Sönmez, Murat Ergin Gözütürk
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç, Sincere Seth, Erkan, Sadık, Mina, Aleksic, Guilherme, Donald, Murat, Adem, Eren
Yedekler: Fabien Farnolle, Murat Akça, Issam Chebake, Mustafa Eskihellaç, Sulley Muniru, Michael Pereira, Ahmed Ildiz, Issiar Dia, Khalid Boutaib
Teknik Direktör: Erol Bulut
Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Brabec, Fink, Jach, Saadane, Boldrin, Robin Yalçın, Samudio, Umar, Vedat
Yedekler: Samir Ujkani, Montassar Talbi, Koray Altınay, Mehmet Uslu, Süleyman Koç, Mustafa Saymak, Davide Petrucci, Abdullah Durak, Ali Çamdalı, Oleksandr Gladky
Teknik Sorumlu: Mehmet Ali Karaca
Sarı kart: Aleksic (E. Yeni Malatyaspor), Saadane (Çaykur Rizespor)