“Maçtan iki gün önce gelmiş olsaydım bile takımımın başında olacaktım” ifadelerini kullanan Çalımbay, “Trabzon gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Gerçekten hedefi olan büyük bir camiayız. Burada ben ekibime ve sporcu arkadaşlarıma çok güveniyorum. Çok iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Tabii bizim için sıkıntı olan arada gelmemiz. Çok kısa bir dönemin olması. Bizi tek sıkan, bizim için problem olan bu. Ancak ben geçmişte de böyle zamanlarda çalıştım. Gayet iyi şekilde de bitirdim. Bizim için şu anda tek sıkıntı zaman. Onu da inşallah en kısa sürede atlatıp Trabzonspor’u layık olduğu yere getirmek için elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz. Tabii bu sadece bizden geçmiyor. Her şeyden önce taraftarımız son zamanlarda ne kadar üzülseler de yine de mutlaka takımın yanında olması gerekiyor. En büyük güç o. Hele hele Trabzonspor taraftarını çok iyi bilirim. Hem oynadığım dönemden bilirim hem buraya maça geldiğimde bilirim. Bence her zaman birinci adam taraftardır. Her zaman on ikinci adam derler ben taraftar birinci adam derim.” diye konuştu.

Öte yandan, Ertuğrul Sağlam’ın YMS’deki görevini bırakmasından sonra teknik direktörlük görevi, o dönem Antalyaspor’dan ayrılmış olan Rıza Çalımbay’a teklif edilmiş, Çalımbay bir süre takım çalıştırmayı düşünmediği gerekçesiyle teklifi reddetmişti. 27 Ağustos’ta Antalyaspor’un başında Malatya’ya gelen Çalımbay aradan geçen 57 günlük süreden sonra Malatya’ya ikinci kez gelecek.

