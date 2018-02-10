Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
113590
ALTIN
161.428
DOLAR
3.8298
STERLİN
5.2855
EURO
4.6829

Rıza Çalımbay: "Trabzonspor taraftarının takımına sahip çıkması gerekiyor"

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Trabzonspor taraftarının ve camiasının ne olursa olsun takımına sahip çıkması gerekiyor. Kalan 13 maçı biz en iyi şekilde bitirmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz" dedi.Trabzonspor,...

Rıza Çalımbay: "Trabzonspor taraftarının takımına sahip çıkması gerekiyor"

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Trabzonspor taraftarının ve camiasının ne olursa olsun takımına sahip çıkması gerekiyor. Kalan 13 maçı biz en iyi şekilde bitirmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz" dedi.Trabzonspor,...

10 Şubat 2018 Cumartesi 18:50
Rıza Çalımbay: "Trabzonspor taraftarının takımına sahip çıkması gerekiyor"

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Trabzonspor taraftarının ve camiasının ne olursa olsun takımına sahip çıkması gerekiyor. Kalan 13 maçı biz en iyi şekilde bitirmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz" dedi.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iki haftadır şansız olduklarını söyledi. Takımının gösterdiği mücadeleden memnun olduğunu belirten Çalımbay, "Bütün oyuncularımız çok gayretliler, ellerinden geleni yapıyorlar. Ama maalesef bazen istediğiniz kadar uğraşın bazı şansızlıkları kıramıyorsunuz. Bugün de onlardan bir tanesini yaşadık. Trabzon taraftarının ve camiasının ne olursa olsun takımına sahip çıkması gerekiyor. Kalan 13 maçı biz en iyi şekilde bitirmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

Çalımbay, "Burada tabii ki beraberliğe üzüldük. Galip gelmek için her şeyi yaptık ama maalesef başladığı gibi bitti. Onun için ne olursa olsun mücadelelerinden dolayı takımımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - KD.Karabükspor: 0 (Maç devam ediyor)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - KD.Karabükspor: 0 (Maç devam ediyor)
Ümit Özat: "Benim için bu maçın hakkı 3 puan"
Ümit Özat: "Benim için bu maçın hakkı 3 puan"
Gazişehir, Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Gazişehir, Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim