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RİNGDE DEV MAÇ!

Spor Toto Türkiye Boks Ligi’nin ilk hafta maçları bugün Ankara’da başlıyor. Ligde Malatya’yı temsil edecek olan Turgut Özal Boks Kulübü yarın Ankara Şefik Tetik Boks Salonu’nda Beşiktaş JK. ile mücadele edecek.

RİNGDE DEV MAÇ!

Spor Toto Türkiye Boks Ligi’nin ilk hafta maçları bugün Ankara’da başlıyor. Ligde Malatya’yı temsil edecek olan Turgut Özal Boks Kulübü yarın Ankara Şefik Tetik Boks Salonu’nda Beşiktaş JK. ile mücadele edecek.

busabahh
busabahh
10 Şubat 2018 Cumartesi 12:05
RİNGDE DEV MAÇ!

Türkiye Boks Federasyonu tarafından bu yıl hayata geçirilen Spor Toto Türkiye Boks Ligi’nin ilk hafta maçları bugün Ankara’da başlıyor.  Ülke genelinden 12 takımın birbiriyle mücadele edeceği ligde 15 günde bir müsabaka düzenlenecek ve lig sonunda ilk 3’e giren takımlara ödül de verilecek. Ligde Malatya’yı temsil edecek olan Turgut Özal Boks Kulübü ise yarın Ankara Şefik Tetik Boks Salonu’nda Beşiktaş JK. ile mücadele edecek.  Ankara Şefik Tetik Boks Salonu ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ilk hafta programı, 10-11 Şubat tarihlerinde düzenlenecek ve maçlar 11’de başlayacak. Boks severlerin ücretsiz olarak takip edebileceği ilk hafta maçlarında program şöyle: 10 Şubat Cumartesi: İstanbul Bağcılar Olimpik SK-Hatay Kocaçınar SK, Mersin BB MESKİ SK-Samsun İlkadım Belediye SK, Kayseri Birlik Gençlik ve Spor Kulübü-ASKİ SK. 11 Şubat Pazar:  Erzurum Gençlik ve Spor Kulübü-Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik SK, Beşiktaş JK-Malatya Turgut Özal Boks Kulübü, Fenerbahçe SK-Ankara Sağlık SK.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 10.02.2018 12:10
Anahtar Kelimeler:
Turgut Özal Boks KulübüMalatyaAnkaraSpor Toto Türkiye Boks Ligi
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