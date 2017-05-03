TFF 1. Lig'in 31. haftasında Bandırmaspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup etti.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xxx, Asım Yusuf Öz xxx, Serkan Çimen xxx
Bandırmaspor: Okan Kocuk xxx, David Deniz Kılıç xx (Lukas Droppa dk. 75 ?), Doğan Karakuş xxx, Brinner Souza xxx, Gökhan Karadeniz xxx (Üstün Bilgi dk. 86 ?), Marino Da Silva xxx, Feridun Kıroğlu xx (Sertaç Çam dk. 60 xx), Gökhan Yılmaz xxx, Mamadou Fofana xxx, Ömer Kandemir xxx, Atabey Çiçek xxx
Yedekler: Ali Türkan, Özgür Çelik, Serkan Sözmen, Bahri Can Avcı
Teknik Direktör: Mustafa Uğur
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Sözbir x, Caner Arıcı x, Sedat Ağçay xx, Yiğitcan Erdoğan xx, Michael Pereira x (Ahmet Aras dk. 72 ?), Eren Tozlu x, Azubuike x, Sadık Çiftpınar x, Diabang x (İrfan Başaran dk. 46 x), Rahman Buğra Çağıran x (Mehmet Sak dk. 46 x), Murat Yıldırım x
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Sunday Mba, Osman Fırat, Sezer Özmen
Teknik Direktör: İrfan Buz
Goller: Atabey Çiçek (dk. 9), Ömer Kandemir (dk. 28), Da Silva (dk. 41), Gökhan Karadeniz (dk. 78), Doğan Karakuş (dk. 88) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Yiğitcan Erdoğan, Mehmet Sak, Murat Yıldırım (E.Y. Malatyaspor), Gökhan Karadeniz (Bandırmaspor)
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