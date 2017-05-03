03 Mayıs 2017 Çarşamba

Rezalet!

TFF 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Yeni Malatyaspor lider olarak gittiği maçta küme düşmeme savaşı veren Bandırmaspor’a 5 – 0 gibi farklı bir skorla yenilerek, 1986 yılında kurulan kulüp tarihinin en farklı mağlubiyetini aldı. Eskişehir ve Sivasspor’un 55 puana yükselmesiyle puan farkı 2’ye indi...

03 Mayıs 2017 Çarşamba 19:02
Rezalet!

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Bandırmaspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup etti.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xxx, Asım Yusuf Öz xxx, Serkan Çimen xxx

Bandırmaspor: Okan Kocuk xxx, David Deniz Kılıç xx (Lukas Droppa dk. 75 ?), Doğan Karakuş xxx, Brinner Souza xxx, Gökhan Karadeniz xxx (Üstün Bilgi dk. 86 ?), Marino Da Silva xxx, Feridun Kıroğlu xx (Sertaç Çam dk. 60 xx), Gökhan Yılmaz xxx, Mamadou Fofana xxx, Ömer Kandemir xxx, Atabey Çiçek xxx

Yedekler: Ali Türkan, Özgür Çelik, Serkan Sözmen, Bahri Can Avcı

Teknik Direktör: Mustafa Uğur

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Sözbir x, Caner Arıcı x, Sedat Ağçay xx, Yiğitcan Erdoğan xx, Michael Pereira x (Ahmet Aras dk. 72 ?), Eren Tozlu x, Azubuike x, Sadık Çiftpınar x, Diabang x (İrfan Başaran dk. 46 x), Rahman Buğra Çağıran x (Mehmet Sak dk. 46 x), Murat Yıldırım x

Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Sunday Mba, Osman Fırat, Sezer Özmen

Teknik Direktör: İrfan Buz

Goller: Atabey Çiçek (dk. 9), Ömer Kandemir (dk. 28), Da Silva (dk. 41), Gökhan Karadeniz (dk. 78), Doğan Karakuş (dk. 88) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Yiğitcan Erdoğan, Mehmet Sak, Murat Yıldırım (E.Y. Malatyaspor), Gökhan Karadeniz (Bandırmaspor)

 

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: BusabahSpor

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