05 Eylül 2017 Salı

Açılış boş tribünler önünde

Reyes’e Sağlam veto!

Adı son 1 haftadır Yeni Malatyaspor ile anılan dünyaca ünlü İspanyol oyuncu José Antonio Reyes’in Malatya’ya transferini takımın başarılı hocası Ertuğrul Sağlam istemedi. 34 yaşındaki yaşlı kurt için son sezonlardaki sert form düşüklüğünü göz önünde bulunduran Sağlam, yönetimden başka isimler istedi.

05 Eylül 2017 Salı 12:26
Reyes’e Sağlam veto!

Ünal Aysal’ın Galatasaray kulüp başkanlığı yaptığı dönemde Türkiye’ye geleceği açıklanan İspanyol hücum oyuncusu José Antonio Reyes özellikle ulusal medyada ciddi bir şekilde Malatya ile anılıyor. Kariyerinde dünya devleri Arsenal, Real Madrid, Sevilla, Atletico Madrid formaları giyen 34 yaşındaki yaşlı kurt Yeni Malatyaspor yönetimiyle menajeri vasıtasıyla anlaşmasına karşın, teknik direktör Ertuğrul Sağlam tarafından veto yedi.

SON 2 YILDA CİDDİ DÜŞÜŞ YAŞADI

Yeni Malatyaspor’a yıllık 1.3 milyon euro garanti paradan 1+1 yıllık sözleşme maliyetiyle gelecek yıldız oyuncu için pazarlıklar yapılmış, fiyatta anlaşılmış olmasına karşın transfer gerçekleşmedi. Özellikle Reyes’in geleceği haberleri üzerine sosyal medyada sarı kırmızılı taraftarlar büyük heyecan yaşarken, Ertuğrul Sağlam’ın dünya ünlü oyuncuyu takımında görmek istemediğini yönetime ilettiği öğrenildi. Atletico Madrid’den ayrıldıktan sonra istikrarsız bir görüntü çizen İspanyol oyuncu, Sevilla ve Espanyol’da pek fazla forma şansı bulamayınca ciddi maç eksiği ve sağlık sorunları yaşadı. Reyes ile ilgili bu bilgilerden dolayı transfere engel olan Sağlam, oyuncunun Malatya’da yaşayabileceği uyum sorunlarını da göz önünde bulundurarak, yönetimden başka isimlere yönelmelerini istedi.

Kurban Bayramı’nda Radyospor’a bağlanan Sağlam, Reyes’in Malatya ile anlaştığı haberlerini kesin bir dille yalanlamıştı. Sağlam’ın hücum hattında direkt bir forvetten ziyade ön çizgiyi sağda ve solda etkili kullanan, gol yüzdesi yüksek bir açık oyuncusu istediği yönetimin de arayışlarını bu yönde sürdürdüğü öğrenildi.

FATİH AVCI
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