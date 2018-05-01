Revizyon Başlıyor!

Yeni Malatyaspor Süper Lig’de küme düşme korkusu yaşamadığı için son haftalara rahat bir pozisyonda çıkacak. Bunu yeni sezonun planlaması için avantaja çevirmek isteyen sarı kırmızılı yönetim ve teknik heyet kalan maçlara prestij gözüyle bakarken bir diğer yandan da kadro planlaması için kolları erken sıvadı. Bu sezon bekleneni veremeyen bazı isimleri son haftalarda oynatarak yeniden parlatmayı hedefleyen kulüp böylelikle bu futbolcuların gelecek sezon elden kolayca çıkarılmasını sağlayacak. Bununla birlikte alt yapıdaki ve kadrodaki diğer gençleri de oynatmak isteyen Erol Bulut gelecek sezon için yönetime ve kendisine iskelet kadro için ön hazırlık yapmış olacak.

EROL BULUT RAPOR HAZIRLIYOR

Kadrodaki revizyonu oynanacak maçların rakipler için arz ettiği öneme göre yapacak teknik heyet, kendisiyle ilgili henüz netleşmemiş durumu da sezon sonu masaya yatıracak. Başkan Adil Gevrek’in gelecek sezon için devam etme düşüncesinde olduğu Erol Bulut’un 34. hafta sonunda yönetime sunmak için kapsamlı bir rapor hazırladığı öğrenildi. Devam edip etmeyeceğine sunduğu rapora göre karar verecek Bulut, transferden alt yapıya, mevcut kadrodaki gidecek ve kalacakları belirlemeden tesislerin durumuna kadar her şeyi en ince ayrıntısına kadar masada konuşup, sonra kamuoyuyla paylaşacak.

FATİH AVCI - Busabah Gazetesi