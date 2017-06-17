Fransa 2. Ligi'nde geçen sezon yılın kalecisi seçilen Fabien Farnolle kulüp başkanı Adil Gevrek’in ofisinde düzenlenen törende 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Fransa'da sezonu 8. sırada tamamlayan Le Havre takımın kalesini koruyan Fabien Farnolle, 32 yaşında ve 1, 96 boyunda. Uzun süredir peşinde olduğu Beninli kaleciyi renklerine bağlayan sarı-siyahlı kulüp, böylelikle kaleci transferini de noktalamış oldu. Evkur Yeni Malatyaspor, geçen sezon kalesini koruyan Ertaç Özbir ve Vedat Kapurtu'yu da yeni sezonda kadrosunda tutacağını açıklamıştı.

HABER MERKEZİ