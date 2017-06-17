17 Haziran 2017 Cumartesi

YİNE KAFE, YİNE SALDIRI Saldırganlar çok sayıda kişiyi yaraladı

Resmen kaplan oldu

Yeni Malatyaspor, Fransa 2. Lig takımlarından Le Havre takımından transfer ettiği Beninli kaleci Fabien Farnolle ile sözleşme imzaladı.

17 Haziran 2017 Cumartesi 11:37
Resmen kaplan oldu

  Fransa 2. Ligi'nde geçen sezon yılın kalecisi seçilen Fabien Farnolle kulüp başkanı Adil Gevrek’in ofisinde düzenlenen törende 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Fransa'da sezonu 8. sırada tamamlayan Le Havre takımın kalesini koruyan Fabien Farnolle, 32 yaşında ve 1, 96 boyunda. Uzun süredir peşinde olduğu Beninli kaleciyi renklerine bağlayan sarı-siyahlı kulüp, böylelikle kaleci transferini de noktalamış oldu. Evkur Yeni Malatyaspor, geçen sezon kalesini koruyan Ertaç Özbir ve Vedat Kapurtu'yu da yeni sezonda kadrosunda tutacağını açıklamıştı.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    ANKET Sonuçlar Tümü
    Malatya’nın Yeni Stadı’nın ismi ne olsun?

    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 17 Haziran 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 16 Haziran 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya