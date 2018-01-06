Genç oyuncu sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Bayrampaşaspor’a imza attığı fotoğrası paylaşarak şu notu düştü: “Bugün itibariyle Yeni Malatyaspor kulübünden kiralık olarak ayrılarak sezon sonuna kadar Bayrampaşaspor kulübüne gelmiş bulunmaktayım. 3 yıl formasını terlettiğim bana emekleri olan güvenip şans tanıyan başta alt yapı hocam Murat Uçkun ve ekibi olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Desteklerini benden hiç esirgemeyen büyük Malatyaspor taraftarına ayrıca çok teşekkür ediyorum. Takım personellerimiz, takım arkadaşlarım, A takımdaki abilerim, altyapıdaki kardeşlerim ve hocalarım herkes haklarını helal etsin farkında olmadan üzdüysem kırdıysam affola. Bayrampaşaspor kulübüne beni çok içten karşıladıkları için ve ilgilendikleri için çok teşekkür ediyorum ve bu takımın başarısı için çok çalışacağıma söz veriyorum. Sezon sonu şampiyonluk bizim olacak. Her şey için çok teşekkür ediyorum Yeni Malatyasporumuza başarılar diliyorum kalbim sizlerle. Hoşça kalın”

MEHMET KIROĞLAN