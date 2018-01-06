06 Ocak 2018 Cumartesi

Resmen Bayrampaşalı!

Yeni Malatyaspor alt yapısından yetişen golcü oyuncu Furkan Yiğit, kendisini Bayrampaşalı yapan resmi sözleşmeye imza attı. Kiralık olarak 3. Lig temsilcisinde forma giyecek Yiğit bir mesaj yayınlayarak, transferinde emeği geçenlere teşekkür etti.

06 Ocak 2018 Cumartesi 10:53
Resmen Bayrampaşalı!

Genç oyuncu sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Bayrampaşaspor’a imza attığı fotoğrası paylaşarak şu notu düştü: “Bugün itibariyle Yeni Malatyaspor kulübünden kiralık olarak ayrılarak sezon sonuna kadar Bayrampaşaspor kulübüne gelmiş bulunmaktayım. 3 yıl formasını terlettiğim bana emekleri olan güvenip şans tanıyan başta alt yapı hocam Murat Uçkun ve ekibi olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Desteklerini benden hiç esirgemeyen büyük Malatyaspor taraftarına ayrıca çok teşekkür ediyorum. Takım personellerimiz, takım arkadaşlarım, A takımdaki abilerim, altyapıdaki kardeşlerim ve hocalarım herkes haklarını helal etsin farkında olmadan üzdüysem kırdıysam affola. Bayrampaşaspor kulübüne beni çok içten karşıladıkları için ve ilgilendikleri için çok teşekkür ediyorum ve bu takımın başarısı için çok çalışacağıma söz veriyorum. Sezon sonu şampiyonluk bizim olacak. Her şey için çok teşekkür ediyorum Yeni Malatyasporumuza başarılar diliyorum kalbim sizlerle. Hoşça kalın”

MEHMET KIROĞLAN

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 02 Ocak 2018 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 30 Aralık 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2018 © Copyright © by Busabah Malatya 2017