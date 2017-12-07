Spor Toto Süper Lig’de haftalar ilerlemeye devam ediyor. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği ligde geride bıraktığımız 14 haftada 16 puan toplayan Yeni Malatyaspor, devre arasına rahat girmenin hesaplarını yapıyor. Önümüzdeki iki maçı üst üste kendi sahasında oynayacak olan Yeni Malatyaspor, son 3 maçını ise Sarı-Kırmızılı kulüpler Göztepe, Galatasaray ve Kayserispor ile oynayacak.

Ligin 14 haftalık bölümde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 6’da mağlubiyet alan Yeni Malatyaspor, ligin 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Göztepe maçı sonrası ise kaplanlar yine sahasında 17 Aralık Pazar günü Galatasaray’ı konuk edecek. Sarı kırmızılılar, son hafta ise Kayserispor’a konuk olacak. Ligin 17. haftasında 4 renktaş takım Kayserispor-Yeni Malatyaspor ve Galatasaray-Göztepe karşı karşıya gelecek.

ÖMER ALİ DELİBAŞ