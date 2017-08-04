04 Ağustos 2017 Cuma

Reklam verenlere teşekkür gecesi

Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi, kulübe geçen sezon İstanbul’da oynadığı 4 müsabakada LED reklam desteği veren firmaların yöneticilerine bir teşekkür yemeği verdi.

04 Ağustos 2017 Cuma 14:28
Reklam verenlere teşekkür gecesi
  İstanbul düzenlenen geceye çok sayıda iş adamı katılırken, Evkur Yeni Malatyaspor’a reklam desteği veren firma ve iş adamlarının isimleri tek tek okunarak teşekkür edildi.
Gecede 60 dolayındaki firma yetkilisi bu sene için de sarı siyahlı kulübe reklam desteği vereceği paylaştı.
Bir konuşma yaparak kulübe destek veren firma yöneticilerine teşekkür eden Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, “Gecemize şeref katan değerli iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. Sizler bizim için ortak payda olan Yeni Malatyasporumuza her daim destek verdiniz. Özellikle geçen sezon İstanbul’da oynadığımız 4 maç için bize verdiğiniz LED reklamlar kulübümüz adına oldukça önemliydi. Size teşekkür etmek ve gönül birliğimizi perçinlemek için bu geceyi düzenledik. Katılım gösterdiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bu sene Süper Lig’de sizleri yanımızda görmek istiyoruz” diye konuştu.
İHA
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