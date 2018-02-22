REHAVETE KAPILMADIK!

Yeni Malatyaspor, 25 Şubat Pazar günü saat 13.30’da evinde konuk edeceği Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Nurettin Soykan Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman öncesi gazetecilere değerlendirmelerde bulunan kaptan Adem Büyük, ligin devre arası öncesi aldıkları puanların kendilerini psikolojik olarak rahatlattığını son haftalardaki düşüşün bundan kaynakladığını söyledi. Büyük, “Son haftalarda oynadığımız maçlara baktığımız zaman yükselen grafiğimiz vardı. Aldığımız puanlardan dolayı sanırım rahatlama hissi oldu. Bu ligde ikinci yarılar daha zorlu geçer. Bu yüzden bazı şeylerin farkına iyi varmamız gerekiyor. Alt sıralardan uzaklaştıkça psikolojik olarak etkileniyor olabiliriz. Bursaspor maçında çok iyi oynamadık ama iyi mücadele ettik. Pozisyona girmekte zorlandık. Bizden daha çok kazanmaya ihtiyacı olan onlardı. Biz deplasmanda oynuyorduk 1 puan bizim için değerliydi. Kazanamıyorsan, kayıpta etmeyeceksin. Bu durum iç sahada da geçerli, tabii iç saha da oynadığımız her maçı kazanmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

“MATEMATİKSEL OLARAK DEVAM EDİYOR”

Zorlu haftalar öncesinde kazanabildikleri kadar çok puan kazanmak zorunda olduklarını belirten tecrübeli golcü, “Önümüzde çok önemli maçlar var. Sıkıntılı haftalara gireceğimizin farkındayız. Üst sıraları zorlamak adına kazanacağımız puanlar bizim için önemli. Karabükspor ile bu hafta kritik bir maça çıkacağız. Birçok önemli oyuncusunu kayıp etmiş bir rakip ama karşılaşmanın zor geçeceğini düşünüyorum. Kesinlikle rakibi hafife almak gibi bir düşüncemiz yok. Disiplinli oyun anlayışından kopmadan Karabükspor’u ciddiye alarak 3 puan kazanmak istiyoruz. İlerleyen haftalarda üst sıraları zorlayabilmemiz için galip gelmemiz çok önemli olacak. Hazırlıklarımızı sıkı şekilde yapmayı sürdürüyoruz. Umarım galibiyet serisi yakalayabilmek adına bu karşılaşma bir başlangıç olur. Takım halinde kendimize sonuna kadar güveniyoruz. Onların Sıkıntılı günler yaşadığımız bazı günlerde de alnımızın akıyla çıkmayı başardık. Bu tür maçlar her zaman zorlu geçer. Onların kayıp edeceği çok fazla şeyleri yok. Kadrolarına baktığımız zaman yakından tanıdığımız kaliteli oyuncuları var. Matematiksel olarak ligde kalma şansları devam ediyor ama sıkıntılı süreçten geçiyorlar. O yüzden bizim bu konuda temkinli olmamız gerekiyor. Büyük takımlara karşı bundan önce nasıl yaptıysak aynı şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Umarım istediğimiz şekilde 3 puan alarak haftayı güzel şekilde kapatırız.” diye konuştu.