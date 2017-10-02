Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2’nci grupta mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor bay olarak geçireceği haftada antrenmanlara ara vermeden devam ediyor. 1920 Maraşspor’u 4-0 mağlup ederek lige iyi başlayan mavi-beyazlılar gelecek hafta oynayacakları Dersimspor maçının hazırlıklarını dün Yeşiltepe 3’nolu sahada yaptıkları idmanla sürdürdü.

EKSİKLERİMİZİ KAPATTIK

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör İsmail Tekin, lig başlamadan 7 hazırlık maçı oynadıklarını ve takımı şuan ki seviyesine eksiklerini kapatarak getirdiklerini söyledi. İsmail Tekin, “Hazırlık kampları geçirerek 8 haftadır çalışıyoruz. Lige iyi şekilde hazırlanmak amacıyla bu sürede 7 hazırlık maçı oynadık. 1920 Maraşspor buraya gelirken iddialı olduklarını söyleyerek kapalı bir kutu olarak geldiler. Zaten bu yıl grubumuzda 1-2 takım haricinde iddiası olan şampiyonluğa oynayacak takımlar. İlk maçların riskli ve maçın skorunun her türlü neticeye açık olduğunu biliyorduk. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. 7 tane hazırlık maçı yaptığımızda takımı bu seviyeye hep eksiklerimizi kapatarak getirdik. İlk maçta bu kadar olağanüstü bir skor mu bekleyecektik, hayır ama futbolcularım olağanüstü mücadele ortaya koydular. Dikkat ve disiplin gösterdiler. Ne yapılması gerekiyorsa pozisyon icabı onu o bölgedeki futbolcu arkadaşlarımız yerine getirdiler. Sonuç olarak verdikleri mücadelenin hakkını da maçtan sonra aldılar.” İfadelerini kullandı.

Önceki sezon kadroda yer alan genç oyuncuların bu yıl takımın ana kadrosunda yer aldığını söyleyen Tekin, “geçen sezon maça sonrada dahil ettiğimiz oyuncularımızda 1 senenin ardından tecrübe sahibi oldular. Onlarda bu yıl artık ana futbolcularımız oldular. Bunlara görev verdik gereken performansı gösterdiler ve bu büyük bir sevinçti. Böyle farklı bir durumda ilk maçı geride bıraktık. Arkasından bu hafta bay oluyoruz. Bu durum avantaj mı yoksa dezavantaj mı? Çalışmalarımızda ona dikkat ediyoruz. Oyuncularım ilerleyen haftalarda çok daha iyi olacaklarının sinyalini verdiler.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ