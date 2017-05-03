03 Mayıs 2017 Çarşamba

Ravcı’nın şampiyonluk hesabı!

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, kalan 4 haftada puan farkını koruyarak sezon bitmeden şampiyonluğu garantilemek istediklerini söyledi. Rakiplerin alacakları sonuçları çok fazla önemsemediklerini belirten Ravcı, “Şu durumda hiç puan kaybetmezsek, rakiplerimiz kazansa bile Bolu maçından sonra şampiyonluğu garantileyebiliriz.” dedi.

03 Mayıs 2017 Çarşamba 11:26
Ravcı’nın şampiyonluk hesabı!

  Yeni Malatyaspor’un Balıkesir ve Adana deplasmanları öncesi gazetemize açıklamalarda bulan Malatyalı futbol adamı Ali Ravcı, 4 haftalık zorlu maç fikstürünü değerlendirdi. Tüm maçların kendine göre zorlaştığını aktaran Ravcı, 5 puanlık avantajı eritmeyerek, 34. haftadan önce şampiyon olmak istediklerini belirtti.

“ESKİŞEHİR VE SİVAS İLE FARKI KORURSAK...”
  Bugün oynanacak Bandırmaspor maçının rakibin konumundan dolayı çok çetin geçeceğini belirten Ravcı, “Tabii biliyorsunuz bu hafta Göztepe gibi önemli bir rakibi yendik. 3 haftalık kötü bir gidişe de dur demiş olduk. Bizim için kritik bir haftaydı. Göztepe maçında taraftarımız önünde galip gelmemiz bizi, taraftarı ve camiayı mutlu etti. Liderliğimizi devam ettiriyoruz. Eskişehir ve Sivas ile olan puan farkını da en azından korumuş olduk. Bu haftayı geçtik, tabii yeni bir haftada Bandırmaspor deplasmanına gidiyoruz. Bu maç da önemli bir maç, çünkü Bandırmaspor'un lige tutunabilmesi açısından çok önemli bir müsabaka. Güzel bir maç olacağını tahmin ediyorum. Hazırlıklarımızı, planlarımızı galibiyet üzerine yaptık. Çünkü son 4 hafta, 4 tane final maçımız var. En azından rakiplerimizle olan puan farkını korumamız gerekiyor. Şu durumda hiç puan kaybetmezsek, rakiplerimiz kazansa bile Bolu maçından sonra şampiyonluğu garantileyebiliriz. Son hafta Sivas maçına gideceğiz. Takımın son maçta oynadığı futbol Yeni Malatyaspor’un iyi futbolunun geri döndüğünün göstergesidir diyebiliriz. Kendimize inanıyoruz, oyuncularımıza güveniyoruz. Bu maçtan da inşallah 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

FATİH AVCI
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