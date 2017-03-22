Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı’nın da katıldığı Sportif Direktörlük Sertifika Programı'nın 3.modülü bitti. İlk gününde katılımcılar, Türkiye Kulüpler Birliği Vakfı tarafından, Türkiye Futbol Federasyonu'nun desteğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen 2. Futbol Zirvesi'ni Haliç Konge Merkezi'nde izledi.

Limak Eurasia Otel'de gerçekleştirilen 2.gün programı, TFF Temsilci İşleri Direktörü Baki Şahin'in "Federasyon Temsilcilerinin Görevleri" başlıklı konuşmasıyla başladı. Daha sonra UEFA İstihbarat Koordinatörü Graham Peaker, "UEFA Bahis Manipülasyonu Takip Sistemi" konulu bir sunum gerçekleştirdi.

TFF Tesisler ve Yatırım Direktörü Alpaslan Kavas'ın "TFF Kaynak Kullandırma Talimatı ve FIFA Kalite Sistemi" başlıklı bilgilendirmesinin ardından, Türkiye Futbol Direktörlüğü Koordinatörü Prof. Dr. Bülent Bayraktar'ın "Kulüp - Üniversite Bilimsel İşbirliği" konulu konuşmasıyla program sona erdi. 25 katılımcının yer aldığı Sportif Direktörlük Sertifika Programı toplam 4 modülden oluşuyor. Programın kalan son modülü ilerleyen günlerde yapılacak.

MEHMET KIROĞLAN