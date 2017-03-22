22 Mart 2017 Çarşamba

Ravcı’nın kursu bitti

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen Sportif Direktörlük Sertifika Programı'nın 3.modülü tamamlandı. Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı’nın da katıldığı programın son ayağı ilerleyen günlerde yapılacak.

22 Mart 2017 Çarşamba 11:23
Ravcı’nın kursu bitti

  Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı’nın da katıldığı Sportif Direktörlük Sertifika Programı'nın 3.modülü bitti. İlk gününde katılımcılar, Türkiye Kulüpler Birliği Vakfı tarafından, Türkiye Futbol Federasyonu'nun desteğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen 2. Futbol Zirvesi'ni Haliç Konge Merkezi'nde izledi.

Limak Eurasia Otel'de gerçekleştirilen 2.gün programı, TFF Temsilci İşleri Direktörü Baki Şahin'in "Federasyon Temsilcilerinin Görevleri" başlıklı konuşmasıyla başladı. Daha sonra UEFA İstihbarat Koordinatörü Graham Peaker, "UEFA Bahis Manipülasyonu Takip Sistemi" konulu bir sunum gerçekleştirdi.

TFF Tesisler ve Yatırım Direktörü Alpaslan Kavas'ın "TFF Kaynak Kullandırma Talimatı ve FIFA Kalite Sistemi" başlıklı bilgilendirmesinin ardından, Türkiye Futbol Direktörlüğü Koordinatörü Prof. Dr. Bülent Bayraktar'ın "Kulüp - Üniversite Bilimsel İşbirliği" konulu konuşmasıyla program sona erdi. 25 katılımcının yer aldığı Sportif Direktörlük Sertifika Programı toplam 4 modülden oluşuyor. Programın kalan son modülü ilerleyen günlerde yapılacak.

MEHMET KIROĞLAN
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 22 Mart 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 21 Mart 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya