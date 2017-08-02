Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor Kulübü Sportif Direktörü Ali Ravcı, Nurettin Soykan Tesislerinde kulüp çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ravcı, “Doğruyu söylemek gerekirse keşke tesis, altyapı ve stat konularda daha önceden hazır hale getirilse şimdi bu tür konuları konuşmamış olurduk” sözlerine yer verdi. Ravcı açıklamalarına şöyle devam etti: “Çok fazla konuda eksiğimiz olduğunu biliyoruz. Belki o konularda Süper Lig’e hazırlıksız bir şekilde yakalandık. Doğruyu söylemek gerekirse keşke tesis, altyapı ve stat gibi konular daha önceden hazır hale getirilse şimdi bu tür konuları konuşmamış olsaydık. Ama kervan yolda dizilir misali yavaş yavaş bu eksiklerimizi gidereceğiz.”

Takımın Malatya’ya döndükten sonra şehirdeki bir otelde kalacağı konusunu da değerlendiren Ravcı, ”Bu durum zorunluluktan doğan bir hadisedir. Şuan antrenman sahalarının bitişiğindeki tesis içerisinde iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Yanılmıyorsam bu çalışmaların 40 güne kadar tamamlanıp biteceği söylendi. Bu süre zarfında takımımız Malatya’da bir otelde konaklayacak ve bir nevi kamp dönemi gibi olacak. Ama sonuç itibariyle takım antrenmanlara rutin programlı şekilde devam edecek. Antrenman sahalarımızı kullanabileceğiz hatta gerekirse gece antrenmanları için İnönü Stadı’nı da kullanacağız. Şuan da bu konularda yoğun bir çalışma var. En kısa zamanda tüm eksikleri tamamlayacağımızı düşünüyorum.” Diye konuştu.

SAKATLIK YAŞANMAMASI SEVİNDİRİCİ

Aly Cissokho transferiyle ilgili konuşan Ali Ravcı bu oyuncunun dün İstanbul’a geldiğini ifade ederek Transferde en son geldiğimiz aşama Aly Cissokho transferiyle ilgili kendisi bugün İstanbul’a geldi. İnşallah kendisiyle sözleşme imzalayacağız. Yapmayı planladığımız diğer oyuncu transferleriyle ilgili de hala görüşmelerimiz sürüyor. Ortasaha, stoper ve santrafor mevkiinde eksiklerimiz sürüyor. Bu bölgelerle ilgili düşündüğümüz ve ilgilendiğimiz oyuncular var. Belki bu transferde geç kaldık onun farkındayız ama en kısa sürede transferi tamamlayıp aramıza katılırlarsa Süper Lig’e daha hazır hale geliriz. İlk ve ikinci kamp dönemi oyuncuların için hem fiziksel hem de mental açıdan çok iyi geçti inanılmaz katkısı oldu. Yeni aramıza katılan oyuncularda çok çabuk takıma adapte oldular. Çok şükür her hangi ciddi bir sorun yaşamadık. En büyük şansımız büyük bir sakatlık gibi talihsiz bir durumun yaşanmaması oldu.” Dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ